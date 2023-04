Harga BBM Turun, Mana Paling Murah? Pertamina, Shell, Vivo, atau BP

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Berikut harga BBM diseluruh BBM di Indonesia per 4 April 2023:

Pertamina

Pertamina Dex: Rp15.400-Rp16.000 per liter. Pertamina Turbo: Rp15.000-Rp15.600 per liter. Pertamax: Rp13.300-Rp13.800 per liter. Dexlite: Rp14.250-Rp14.850 per liter.

Vivo

Revvo 95: Rp 14.595 per liter. Revvo 92: Rp 13.800 per liter. Revvo 90: Rp 11.600 per liter.

Shell

Shell Super untuk wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur: Rp13.990 per liter. Shell Super untuk wilayah Sumatera Utara: Rp14.250 per liter. Shell V-Power untuk wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur: Rp14.790 per liter. Shell V-Power untuk wilayah Sumatera Utara: Rp15.110 per liter. Shell V-Power Diesel untuk wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat: Rp15.440 per liter. Shell Diesel untuk wilayah Jawa Timur dan Sumatera Utara: Rp14.270 per liter. Shell V-Power Nitro+ untuk wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat: Rp15.100 per liter.

bp Indonesia

BP Ultimate: Rp14.790 per liter (wilayah Jabodetabek). BP 95: Rp14.590 per liter (wilayah Jawa Timur). BP 92: Rp13.950 per liter (wilayah Jabodetabek dan Jawa Timur). BP 90: Rp13.850 per liter (wilayah Jabodetabek). BP diesel: Rp14.270 per liter (wilayah Jabodetabek dan Jawa Timur).

Jakarta: Penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia resmi menurunkan harga BBM per 1 April 2023.Tak hanya Pertamina, sebagai perusahaan pelat merah yang menurunkan harga BBM-nya di seluruh SPBU tetapi juga diikuti dengan pemain lainnya seperti Shell, Vivo,dan BP kompak menurunkan harga BBM.Melansir laman mypertamina.id , Selasa, 4 April 2023, Pertamina menurunkan harga tiga jenis BBM nonsubsidi. Contohnya, di wilayah DKI Jakarta, Pertamina menurunkan harga BBM jenis pertamax turbo dari Rp15.100 menjadi Rp15 ribu per liter.Pertamina juga menurunkan harga BBM jenis dexlite dari Rp14.950 menjadi Rp14.250 per liter, serta jenis Pertamina dex dari Rp15.850 menjadi Rp15.400 per liter."PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga BBM Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui SPBU," jelas manajemen Pertamina.Sementara untuk BBM jenis pertamax, perusahaan BUMN itu tidak melakukan perubahan harga, sehingga harga yang berlaku tetapi di Rp13.300 per liter.