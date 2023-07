Tingkatkan Kualitas Layanan, Pengembangan SDM Jadi Kunci

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) atau Taspen berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan dan kapabilitas seluruh pegawai (Insan Taspen) melalui beragam program pengembangan pegawai guna meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh peserta.Corporate Secretary Taspen Mardiyani Pasaribu mengatakan, Taspen mengembangkan sumber daya manusia (SDM), diantaranya melalui program Teach, yakni beasiswa khusus bagi Insan Taspen dan program Corporate Leadership Training (CLT) untuk semua karyawan di seluruh Indonesia."Upaya tersebut dilakukan guna meningkatkan kualitas layanan Insan Taspen kepada para peserta sehingga dapat berimplikasi positif terhadap kinerja perusahaan dan berkontribusi terhadap kemajuan Indonesia," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 7 Juli 2023.Hingga Juni 2023, Taspen memiliki lebih dari 1.400 pegawai untuk melayani 6,7 juta peserta di seluruh Indonesia. Beragam upaya peningkatan kualitas SDM ini sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir untuk meningkatkan kualitas SDM seluruh perusahaan BUMN.Taspen meraih empat penghargaan dalam ajang Human Capital on Resilience Excellence Award (HCREA) 2023, yaitu The Best Learning Organization 2023, The Best Organization Structure, The Best in Workforce Flexibility & Mobility, dan The Best CEO Focus on HC atas nama Direktur Utama Taspen A. N. S. Kosasih.Mardiyani menyebut, penghargaan ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi seluruh Insan Taspen. Secara prinsip, Taspen percaya bahwa pendidikan dan pengembangan SDM yang baik adalah sebuah investasi dan kunci penting untuk mencapai kesuksesan jangka panjang pada perusahaan."Kami berharap penghargaan ini dapat menjadi pemicu semangat bagi Taspen untuk terus meningkatkan kualitas SDM Taspen, sehingga mampu berkontribusi terhadap bisnis dan layanan Taspen bagi seluruh peserta dan masyarakat Indonesia," ungkapnya.Proses penilaian dilakukan secara objektif dan independen oleh beberapa dewan juri yang kredibel dalam bidangnya. Adapun penilaian seluruh peserta diukur berdasarkan Manajemen Kinerja (Performance Management), Sistem Informasi SDM (HR Information System), Remunerasi (Remuneration).Kemudian Peningkatan Keahlian dan Kompetensi SDM Menghadapi Krisis (Improving HR Skills and Competencies in Facing the Crisis), Pemodelan Kompetensi (Competency Modelling), Perubahan Perilaku Strategi Organisasi (Organizational Strategy Change Behaviour) dan Upaya Penyelamatan Membangun Ketahanan Bisnis (Business Survival Efforts to Build Business Resilience)."Kami memahami bahwa SDM sebagai isu strategis telah dikelola dengan baik oleh beberapa perusahaan terbaik di Indonesia. Atas komitmen dan implementasi dari berbagai pelaku bisnis tersebut, HCREA 2023 hadir untuk memberikan apresiasi," ujar Ketua Pelaksana HCREA 2023 Maya Julianti.