Mendag: Harga Kebutuhan Pokok Cenderung Stabil dan Murah!

Purbalingga: Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan harga bahan kebutuhan pokok di Pasar Bukateja, Purbalingga, Jawa Tengah, cenderung stabil bahkan murah."Alhamdulillah harga-harga di sini stabil dan murah. Jadi terkendali dan murah," kata Mendag saat mengunjungi Pasar Bukateja, Purbalingga, Jawa Tengah, Jumat, 4 November 2022.Mendag memaparkan harga bawang di pasar tersebut yakni Rp25 ribu per kilogram (kg), cabai 30 ribu per kg, ayam 32 ribu per kg, telur Rp26 ribu per kg, dan beras Bulog Rp9.000 per liter.Sementara itu, lanjut Mendag, minyak goreng merek Minyakita juga tersedia dengan harga Rp14 ribu per liter atau Rp15.500 per kg, dan harga tersebut sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).Mendag juga memantau harga daging ayam yakni Rp33 ribu per kg, harga tersebut terbilang murah karena biasanya daging ayam dibanderol Rp35 ribu per kg. Sedangkan telur ayam terpantau stabil pada Rp26 ribu per kg."Ayam itu biasanya paling murah Rp35 ribu, ini Rp33 ribu per kg pagi. Nanti siang Rp32 ribu. Kalau sudah tidak laku lagi jadi Rp31 ribu. Karena ayam itu kalau gemuk modalnya Rp24 ribu," kata Mendag.Mendag menyampaikan harga kebutuhan pokok selalu menjadi perhatian pemerintah agar dalam posisi stabil."Jadi memang sembako ini tidak boleh terlalu mahal, tapi kalau terlalu murah, cabai misalnya Rp30 ribu sekilo, itu ya berarti kan dari pengepul, pengecer, pedagang bisa tidak untung. Makanya dipantau dan itu penting," ujar Mendag Zulkifli.Mendag menambahkan Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan ekonomi yang tidak mudah, namun patut bersyukur karena inflasi Indonesia berada di bawah enam persen, meskipun terdapat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) "Kalau bapak, ibu, melihat di televisi, negara seperti Jerman, Perancis, Inggris, yang meminta penurunan harga-harga itu seperti Indonesia di 1998. Tapi kita saat ini tidak begitu. Jadi kita syukuri, kuncinya adalah kerja sama," ujar Mendag.*Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id