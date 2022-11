Perkuat Sinergi One KBFG, KB Bukopin Jalin Kerja Sama Co-Location bersama KB Finansia Multi Finance

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ROS)

Jakarta: PT Bank KB Bukopin, Tbk atau KB Bukopin semakin memperkuat eksistensi sinergi One KBFG di industri keuangan Indonesia melalui kerja sama dengan KB Finansia Multi Finance (KB FMF) dalam kerja sama CoLocation.One KBFG merupakan sinergi, kerja sama, dan kolaborasi yang terjalin antara afiliasi KB Financial Group (KBFG) yang beroperasi di Indonesia. Kerja sama Co-Location diawali di kantor operasional KB Bukopin Tanah Abang yang merupakan lokasi Pilot Project pertama dalam kerja sama. Co-Location merupakan kerja sama antara KB Bukopin dan KB FMF guna meningkatkan layanan keuangan yang lengkap untuk nasabah (one stop financial service).Lebih lanjut mengenai kerja sama CoLocation, Skema sinergi bisnis dari perjanjian ini akan diimplementasikan di kantor-kantor cabang KB Bukopin untuk dapat digunakan sebagai aktivitas penjualan atas produk-produk KB Bukopin dan KB FMF serta aktifitas bisnis lainnya selain persetujuan kredit, antara lain penerimaan angsuran dari konsumen.Corporate Strategic Division Head KB Bukopin menyampaikan bahwa jalinan kerja sama co-location akan sangat memudahkan bagi nasabah kedua belah pihak.“Kami yakin dengan komitmen bersama ini akan selalu meningkatkan kualitas layanan untuk nasabah dengan mengembangkan sistem dan jaringan yang terpadu,” kata Agustinus Iwan.Dirinya juga menyampaikan bahwa ke depannya sinergi One KBFG di Indonesia dapat semakin diperkuat dengan kehadiran afiliasi KBFG.“Dengan masuknya beberapa perusahaan Group KB di Indonesia, maka One KBFG Indonesia menjadi satu awal mula yang baik untuk saling berkolaborasi melalui ide-ide yang baru. Sehingga pada akhirnya One KBFG Indonesia ini akan dapat memberikan layanan one stopservices yang terbaik untuk memenuhi seluruh kebutuhan nasabah," kata Agustinus Iwan.Sebelumnya, KB Bukopin juga telah aktif melaksanakan jalinan kerja sama dengan afiliasi KBFG dalam rangka memperkuat sinergi One KBFG, di berbagai bidang antara lain sekuritas pasar modal dengan KB Valbury, pembiayaan kendaraan bermotor dengan Sunindo Kookmin Best Finance, serta layanan multifinance dengan KB FMF.