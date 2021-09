Tekan Covid-19, Masyarakat Diajak Adopsi Gaya Hidup Sehat Fisik dan Mental

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT AIA Financial (AIA) mengajak masyarakat hidup sehat yang harapannya bisa segera memutus mata rantai penyebaran covid-19 dan nantinya aktivitas perekonomian bisa kembali normal seperti sedia kala. Upaya bersama menekan virus korona menjadi hal penting agar pandemi bisa segera berakhir.Salah satu cara yang dilakukan AIA untuk menekan penyebaran covid-19 yakni melalui AIA Sehat Untuk Negeri. "AIA Sehat Untuk Negeri adalah aksi sosial untuk mempromosikan dan mengajak masyarakat mengadopsi gaya hidup sehat baik fisik maupun mental," kata Chief Marketing Officer AIA Kathryn Monika Parapak, dikutip dari keterangannya, Senin, 6 September 2021.Program ini, lanjutnya, juga didedikasikan sebagai respons cepat untuk berpartisipasi dalam penanggulangan pandemi covid-19 di Indonesia. "Melalui program ini, AIA meluncurkan berbagai inisiatif yang ditujukan bagi nasabah dan masyarakat untuk membantu mereka yang saat ini sedang memerlukan perawatan akibat terpapar covid-19," tukasnya.Public Speaker dan Dokter Umum Gia Pratama selain menerapkan protokol kesehatan, gaya hidup sehat juga turut berperan penting dalam mencegah penularan virus korona. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan bahwa olahraga 150 menit seminggu wajib dilakukan demi mencegah tertular virus korona.Sebuah riset, tambahnya, berjudul 'Physical Exercise as a Tool to Help the Immune System Against Covid-19: an Integrative Review of the Current Literature' mengungkapkan latihan fisik merupakan salah satu cara untuk membantu sistem kekebalan terhadap covid-19."Melihat hasil dari riset-riset tersebut, sangatlah penting bagi masyarakat untuk rutin berolahraga. Jadi, ayo berolahraga," tegasnya.Kathryn menambahkan pihaknya berterima kasih kepada masyarakat, nasabah, mitra bisnis, dan seluruh pihak yang telah bersama–sama ikut gotong royong untuk penanggulangan pandemi. Selain itu, dirinya tak menampik, ada begitu banyak isu kesehatan selain covid-19 yang menjadi kekhawatiran masyarakat di Indonesia."AIA Sehat Untuk Negeri akan terus hadir sebagai komitmen kami untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat, lebih lama, dan lebih baik," pungkasnya.(ABD)