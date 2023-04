Laba Bersih Bank DKI Tembus Rekor Baru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Bank DKI mencatatkan peningkatan laba bersih periode Desember 2022 Rp939,11 miliar. Angka itu menjadi pencapaian laba tertinggi Perseroan sejak berdiri. Laba tumbuh 29,11% dibandingkan periode Desember 2021 sebesar Rp727,36 miliar.Aset Bank DKI juga melonjak 11,51% menjadi Rp78,88 triliun pada Desember 2022, dari Rp70,74 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Aset Bank DKI meningkat drastis sejak Juni 2021 (Rp56,72 Triliun), yang berarti terjadi peningkatan aset sebesar Rp22 triliun lebih.Hal itu diungkapkan Direktur Utama Bank DKI Fidri Arnaldy saat menerima penghargaan The Best CEO Category Regional Bank pada ajang Indonesia Best 50 CEO Awards 2023 Employees Choice & Indonesia Most Popular CEO 2023 yang digelar The Iconomics."Inin menjadi apresiasi yang bernilai dalam memimpin program transformasi 5.0 di Bank DKI. Makna kepemimpinan juga menjadi perhatian kami sebagai seorang professional banker sekaligus sebagai role model, bahwa leadership is action not position," kata Fidri.Fidri menyebut Bank DKI semakin adaptif mengembangkan layanan perbankan digital dengan menghadirkan berbagai aplikasi, seperti super apps JakOne Mobile, simple apps JakOne Pay, JakOne Abank dan layanan perbankan digital lainnya seperti Cash Management System, serta pengembangan aplikasi digital lending untuk fasilitas kredit serta pembiayaan.Bank DKI juga meraih predikat 20 bank terbaik dan satu-satunya BPD di Indonesia yang masuk World's Best Banks 2022 versi majalah Forbes.Founder & CEO The Iconomics Bram Putro mengatakan Indonesia Best 50 CEO Awards 2023 merupakan bentuk apresiasi kepada CEO yang berasal dari multi industri BUMN, BUMD dan swasta nasional maupun internasional.Penilaian dilakukan oleh Axia Research melalui riset dengan beberapa kriteria; popularity, competency, personality, dan crisis leadership.Riset dilakukan terhadap 6 ribu responden,CEO yang meraih penghargaan merupakan peraih nilai tertinggi pada masing-masing kategori industri atau minimal memenuhi skor 3,75 dari skala 4,00.Sekretaris Perusahaan Bank DKI Arie Rinaldi mengatakan, pihaknya akan terus berperan sebagai kolaborator pertumbuhan perekonomian masyarakat dan daerah, melalui inovasi dan optimalisasi sinergi dan kerja sama dengan BUMD, Pemprov DKI Jakarta, serta pihak swasta lain."Implementasi strategi bisnis yang terus mempertimbangkan transformasi digital juga terus dilakukan untuk mencapai strategi pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan," kata Arie.