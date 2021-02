Harga Cabai rawit di Belitung Naik Capai Rp35 ribu/Kg

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Belitung: Harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung naik harganya Rp35 ribu per kilogram (Kg) atau menjadi Rp135 ribu per Kg dari harga sebelumnya Rp100 ribu per Kg."Kenaikan karena disebabkan faktor cuaca sehingga pasokan dari luar pulau Belitung menjadi berkurang," kata Kepala Bidang Usaha Perdagangan Dinas Koperasi KUMKM Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, Rita Yuliani di Tanjung Pandan, dikutip dari Antara, Selasa, 23 Februari 2021.Menurut dia, harga cabai rawit Jakarta naik dari Rp100 per kg menjadi Rp135 ribu per kg sedangkan harga cabai rawit lokal naik dari Rp100 ribu per kilogram menjadi Rp140 ribu per kg."Harga cabai rawit di pasar sekarang rata-rata dijual berkisar antara Rp135 ribu sampai Rp140 per Kg," ujarnya.Rita menambahkan, kenaikan harga cabai disebabkan oleh berkurangnya pasokan dari luar daerah karena faktor cuaca buruk dan terjadinya musibah banjir di Jakarta."Sehingga pengiriman dari luar daerah menuju Belitung ikut tersendat," katanya.Di samping itu, produksi cabai rawit lokal petani Belitung masih kurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu."Karena tanaman cabai rawit petani lokal ada yang mati karena kekeringan sehingga produksinya tidak maksimal," ujarnya.(SAW)