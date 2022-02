Pahlawan Devisa, Pekerja Migran Indonesia Harus Dilayani bak VVIP

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

PMI pahlawan devisa negara

Jakarta: Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI ) berupaya memberikan pelayanan istimewa terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). Bahkan, PMI harus mendapatkan pelayanan yang lebih tinggi daripada anggota DPR, yang level pelayanannya adalah VIP (Very Important Person)."Pak Benny (Kepala BP2MI) selalu menyampaikan ke Komisi IX DPR, PMI adalah orang-orang yang mempunyai level tertinggi, namanya VVIP (Very Very Important Person). Kelasnya di atas anggota DPR, DPR itu hanya VIP, namun saudara-saudara adalah VVIP. PMI adalah pahlawan devisa negara, maka sudah sepantasnya berangkat secara VVIP dan pulang juga secara VVIP," ujar Anggota Komisi IX DPR RI, M. Yahya Zaini, di hadapan 73 PMI yang akan diberangkatkan ke Korea Selatan, Kamis, 17 Februari 2022.Yahya juga berpesan kepada PMI untuk bekerja dengan baik dan profesional, sesuai dengan tugas dan lingkup pekerjaan yang ada di dalam kontrak kerja. Kemudian, dia berpesan kepada PMI untuk menjaga nama baik bangsa dan negara. Karena PMI bukan hanya membawa diri sendiri, tetapi warga Indonesia yang bekerja di luar negeri adalah duta-duta bangsa dan negara."Segala tindak-tanduk saudara-saudara mewakili bangsa dan negara karena itu saudara-saudara adalah duta-duta bangsa dan negara. Oleh karena itu berkelakuanlah secara baik dan bekerjalah secara baik sehingga saudara-saudara nanti selama bekerja di sana mendapatkan prestasi, syukur-syukur mendapatkan bonus," tambah Yahya.Dia pun mendukung penuh setiap upaya dan program yang diselenggarakan oleh BP2MI, apalagi program tersebut sifatnya adalah G to G. "Saya tidak pernah menyaksikan langsung pemberangkatan CPMI ke luar negeri, baik yang skema G to G maupun P to P. Tetapi pada kesempatan ini, saya bisa merasakan dan menyaksikan langsung bagaimana wajah-wajah ceria dari para PMI," jelas Yahya.Kepala BP2MI Benny Rhamdani menegaskan pihaknya selalu bekerja serius untuk para PMI. Apalagi, sesuai perintah Presiden Joko Widodo saat ia dilantik pada 15 April 2020 lalu, Presiden berpesan agar PMI diperhatikan dan dilindungi dari ujung rambut sampai ujung kaki."Pak Jokowi selalu mengingatkan saya untuk menyampaikan dalam setiap pidato dan sambutan, PMI ini pahlawan devisa yang harus mendapatkan perlakuan hormat negara. Julukan kalian adalah pahlawan devisa. Makanya saya marah kalau ada orang dzalim kepada kalian, kalau ada orang-orang yang memperlakukan buruk pada kalian, apa lagi mau memeras," tegas Benny.Begitu pun pada saat ia dipanggil oleh Presiden dengan Erick Thohir untuk membangun lounge di terminal 3 Soekarno Hatta yang diperuntukkan bagi PMI."Lounge itu identik dengan tempat istirahat yang mewah. Dulu orang-orang yang masuk ke sana hanya pejabat tinggi negara dan pengusaha yang berduit. Sekarang kalian punya lounge khusus. Jadi kalian juga sederajat dengan para pejabat tinggi negara di Republik ini, bahkan kalian lebih tinggi," ungkap Benny.Selain dibangunkan lounge, para PMI juga dibuatkan fast track atau jalur khusus untuk penumpang pesawat yang mendapatkan pelayanan VVIP."Jadi sekarang kalau PMI tiba dari luar negeri, tidak harus bercampur dengan penumpang umum yang harus antre dan berdesak-desakan untuk pemeriksaan imigrasi," pungkas Benny.