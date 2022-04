Mendag Pastikan Pasokan Bahan Pokok Aman Jelang Lebaran

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi melakukan pemantauan di Pasar Rawamangun bersama Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Wakil Ketua Satgas Pangan Polri Brigjen Whisnu Hermawan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan, serta Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Bulog Mokhamad Suyamto. Hal ini bertujuan untuk memastikan pasokan bahan pokok (bapok) aman menjelang Lebaran."Hari ini kita melihat ketersediaan bapok ketika Ramadan dan bersiap-siap sebelum hari raya Idulfitri. Bapok stoknya cukup dan karena stoknya cukup mudah-mudahan harga bisa terjangkau," ujar Lutfi, dalam keterangan tertulis, Kamis, 14 April 2022.Lutfi mengungkapkan, sebagian besar harga bapok cenderung turun. Misalnya, harga beras yang stabil dan berada di kisaran Rp10 ribu per kilogram untuk beras medium dan Rp12.400 per kilogram untuk beras premium.Komoditas lain, seperti cabai dan bawang harga cenderung turun. Harga cabai merah keriting turun 11,09 persen, cabai merah besar turun 6,83 persen, cabai rawit merah turun 22,84 persen, serta bawang merah turun 5,77 persen.Sedangkan, gula pasokannya cukup meskipun harga mengalami kenaikan. Harga gula saat ini berada di kisaran Rp14.700 per kilogram atau naik 3,52 persen dibanding bulan sebelumnya. Kenaikan harga ini didorong oleh harga paritas impor."Sementara harga telur dan ayam cenderung turun dan diharapkan terus stabil, jangan turun terlalu banyak untuk memberikan keuntungan kepada peternak," tandas Lutfi.Lutfi melanjutkan, harga minyak goreng curah masih relatif tinggi. Di Pasar Rawamangun, minyak goreng curah dijual dengan harga Rp16 ribu per kilogram."Kondisi harga ini akan terus membaik dan diharapkan sesuai dengan harga yang ditentukan pemerintah sebelum Lebaran , sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi) Rp14 ribu per liter," ucapnya.Sementara Arief menyebutkan, saat ini Badan Pangan Nasional harus menjaga harga di tingkat hulu dan hilir. "Harga di tingkat hulu diharapkan tidak terlalu turun sehingga petani dan peternak dapat merasakan harga yang baik dan sampai dengan Lebaran kita pastikan stok stabil dan masuk terus ke Jakarta," ungkapnya.Ia melanjutkan, berdasarkan pantauan di pasar harga daging sapi cenderung mengalami kenaikan dengan kisaran Rp13 ribu sampai Rp140 ribu per kilogram. Kenaikan ini disebabkan harga bakalan dari luar negeri yang meningkat. Untuk itu, pasokan daging sapi akan diseimbangkan dengan pasokan beberapa produk lain, seperti daging beku."Jadi dipastikan masyarakat mendapatkan alternatif untuk membeli daging sapi segar, daging sapi beku, dan daging kerbau. Pemerintah memastikan menjelang Lebaran harga daging akan terjangkau," tegas Arief.Sedangkan Whisnu mengungkapkan, Satgas Pangan di tingkat pusat dan daerah terus mengawal dan mengawasi peredaran bapok, khususnya dalam menghadapi Idulfitri. "Kami pastikan semua komoditas bapok tersedia. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir karena stok bapok dipastikan ada," pungkasnya.