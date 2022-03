Ikut Paris Fashion Week Showroom 2022, Produk Fesyen dan Perhiasan RI Siap Mendunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(AHL)

Paris: Indonesia berpartisipasi di Paris Fashion Week Showroom B2B untuk pertama kalinya pada 4-7 Maret 2022 di Palais Brongniart, Paris. Pada keikutsertaan kali ini, Indonesia menghadirkan dua merek lokal, yaitu SeanSheila dengan produk tekstil fesyen ready to wear (siap pakai) dan JewelRocks dengan produk perhiasan yang menampilkan koleksi Autumn/Winter (musim gugur/dingin).Selanjutnya SeanSheila dan JewelRocks juga akan memamerkan koleksi Summer/Spring (musim panas/musim semi) di Paris Fashion Week Showroom 2022 di minggu terakhir September 2022. Keikutsertaan Indonesia di ajang tersebut terwujud atas kerja sama Kedutaan Besar RI di Paris dan Tokopedia "Partisipasi Indonesia pada Paris Fashion Week 2022 Showroom B2B kali ini menjadi momentum bagi kedua merek Indonesia yang masuk pada Paris Fashion Week 2022 untuk memperkenalkan dan menunjukkan merek Indonesia siap bersaing dengan merek fesyen global," ungkap Atase Perdagangan Paris Ruth Joanna Samaria dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu, 20 Maret 2022.Ruth juga mengharapkan agar kementerian/lembaga terkait lainnya diharapkan dapat mengusung lebih banyak lagi keterlibatan merek-merek fesyen Indonesia di Paris Fashion Week berikutnya. Adapun keikutsertaan merek Indonesia kali ini pada Paris Fashion Week 2022 Showroom B2B mendapat sambutan dari La Fédération de la Haute Couture et de ía Mode (FHCM) sebagai organisasi resmi penyelenggara Paris Fashion Week.Ia menyampaikan FHCM memberikan atribut khusus yaitu 'Welcome to Paris - L'Adresse Showroom for Indonesian Designers'. "Dengan atribut khusus ini diharapkan dapat menarik buyer potensial dari Prancis ataupun negara sekitar Iainnya," tutur Ruth.Menurut dia, kedua merek tersebut telah melalui proses kurasi langsung oleh salah satu agensi fesyen di Paris yang menjadi mitra KBRI Paris yaitu L'Adresse Paris Agency."Beberapa aspek yang menjadi faktor penentu dalam pemilihan peserta dalam proses kurasi adalah kesesuaian dengan selera pasar Prancis; kesiapan manajemen, finansial, dan produk; serta kesediaan berkomitmen dan berkolaborasi dalam pelaksanaan promosi pada Paris Fashion Week 2022 Showroom untuk dua musim," imbuhnya.Paris Fashion Week 2022 merupakan salah satu agenda terpenting dalam kegiatan promosi produk fesyen internasional. Selain menampilkan peragaan busana, Paris Fashion Week juga memberikan kesempatan kepada produk-produk dari luar Prancis untuk mempromosikan produknya pada Paris Fashion Week Showroom B2B.Agenda Indonesia 'Welcome to Paris-L'Adresse Showroom for Indonesian Designers' resmi tercantum pada jadwal Paris Fashion Week 2022. Hal ini dapat memberikan informasi dan kesempatan tampilnya desainer Indonesia pada Paris Fashion Week 2022 di hadapan audiensi seluruh tamu/undangan Paris Fashion Week yang sebagian besar adalah buyer fesyen dan merek internasional ataupun ritel-ritel fesyen internasional.Berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag), total perdagangan Indonesia-Prancis pada 2021 sebesar USD2,28 miliar atau meningkat 0,25 persen persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar USD2,27 miliar.