Bank Dinilai Perlu Terus Mengembangkan Layanan Digital

Jakarta: Bank dinilai perlu terus mengembangkan berbagai produk dan layanan digital. Hal itu penting untuk berbagai keperluan transaksi perbankan di tengah perkembangan teknologi.Hal itu diungkapkan Sekretaris Perusahaan Bank DKI Herry Djufraini Bank DKI usai menerima penghargaan The Best Public Relation in Company Management on Expanding Banking Services Integration kategori Regional Bank pada ajang penghargaan Indonesia Public Relation Awards (IPRA) 2022.“Pengembangan IT harus terus dilakukan dengan menghadirkan solusi kebutuhan perbankan bagi masyarakat,”kata Herry.Dia mengungkapkan, sebagai BUMD DKI Jakarta, pihaknya terus mengedepankan keterbukaan informasi di tengah masyarakat. Konsistensi, kata Herry, menjadi modal utama Bank DKI dalam mengomunikasikan penerapan transaksi non tunai.“Kita memperluas akses dengan menerapkan layanan perbankan digital seperti aplikasi JakOne Mobile dan JakOne Abank,” ujarnya.Herry menjelaskan, JakOne Mobile menjadi salah satu produk layanan digital yang memiliki 1,3 juta pengguna dan 17 ribu merchant. “Ini didukung dengan jaringan e-channel untuk berbagai keperluan transaksi perbankan,” katanya.Kemajuan teknologi mendorong Bank DKI terus mengembangkan produk digitalnya. Herry menyebut Bank DKI memiliki beragam produk digital, di antaranya JakOne Mobile, JakCard, Cash Management System (CMS), JakOne Bill, dan QRIS. Terbaru, Bank DKI meluncurkan JakOne Abank di Pasar Santa Jakarta.“Tentu tujuannya mendorong penerapan inklusi keuangan serta memperluas akseptansi pembayaran,”ujarnya.Herry tidak memungkiri, perlu pengembangan teknologi menjadi hal wajib agar tidak ditinggal nasabah. Di antaranya dengan melakukan Transformasi 5.0, termasuk di antaranya digitalisasi UMKM.“Kita terapkan penggunaan JakOne Abank di seluruh Pasar Jaya dan Food Station, digitalisasi pengajuan kredit multiguna melalui JakOne Community Apps seperti JakSchool, JakOne Artri, JakOne Erte, serta pengembangan ekosistem Bank DKI menjadi integrator bagi BUMD DKI Jakarta,” katanya.Ia juga menyampaikan berbagai implementasi IT akan terus dilakukan dalam mendukung peningkatan operasional serta bisnis secara menyeluruh sehingga cita-cita mewujudkan ekosistem non-tunai di DKI Jakarta dapat tercapai.