Harga Daging Sapi Masih Tinggi Rp123 Ribu per Kg

Jakarta: Harga daging sapi di berbagai wilayah masih cukup tinggi meskipun pemerintah telah memastikan stok daging sapi cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional.Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Nasional yang dikutip Medcom.id, Jumat, 22 Januari 2021, harga rata-rata daging sapi per kilogram naik 0,16 persen atau Rp200 menjadi Rp123.050 per kg.Data tujuh hari terakhir, rata-rata harga daging pada 15 Januari sebesar Rp123.400 per kg, 18 Januari sebesar Rp123.300 per kg, 19 Januari sebesar Rp123.500 per kg, 20 Januari sebesar Rp123.150 per kg, 21 Januari sebesar Rp122.850 per kg, dan 22 Januari sebesar Rp123.400 per kg.Selama tujuh hari tersebut provinsi yang menjual daging sapi dengan harga tertinggi adalah Maluku Utara, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Aceh, dan Kalimantan Barat.Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan stok daging sapi saat ini tersedia untuk memenuhi kebutuhan nasional. Pemerintah juga menjamin permintaan daging sapi di pasar rakyat dapat terpenuhi."Saat ini stok daging sapi tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. Kemendag terus berupaya menjaga stok agar masyarakat tetap memiliki akses ke daging sapi," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Suhanto dalam keterangan tertulis, Kamis, 22 Januari 2021.Adapun upaya menindaklanjuti aksi mogok sebagian pedagang daging sapi di wilayah Jadetabek Kemendag telah melakukan koordinasi dengan pemasok daging sapi dan APDI untuk memastikan kelancaran distribusi pasokan dan ketersediaan daging di pasar di wilayah Jadetabek lancar.(Des)