Menteri ESDM Tetapkan Harga ICP April Turun Jadi USD102,51/Barel

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Tim Harga Minyak Mentah Indonesia menyatakan beberapa faktor yang memengaruhi penurunan harga minyak mentah utama di pasar internasional antara lain kesepakatan di antara negara-negara anggota IEA untuk bergabung dalam rencana AS mengeluarkan cadangan minyak strategisnya sebesar satu juta bopd selama enam bulan terhitung Mei 2022 dengan total 180 juta bopd.Selain itu, ekspor minyak-minyak mentah Rusia yang masih berlanjut, terutama ke Asia melalui Laut Baltic dan Laut Hitam."Penguncian di pusat komersial Tiongkok, Shanghai, dan juga Beijing. Kebijakan nol-covid di Tiongkok memengaruhi wilayah-wilayah sekitar dan industri manufaktur serta operasional pelabuhan," tulis tim dalam Executive Summary, dikutip dari laman Ditjen Migas, Rabu, 11 Mei 2022.Faktor lainnya adalah perkiraan IMF terhadap pertumbuhan ekonomi global yang akan mengalami penurunan dan peringatan potensi peningkatan inflasi. Lalu, penguatan nilai tukar dolar AS akibat ekspektasi kenaikan tingkat suku bunga AS, sehingga investor mengalihkan investasi mereka dari pasar komoditas.Di sisi lain, penurunan harga minyak mentah utama di April 2022 juga dipengaruhi oleh pasokan minyak dunia. Berdasarkan laporan OPEC pada April 2022, produksi minyak mentah global diproyeksikan mengalami kenaikan 370 ribu bopd dibandingkan dengan proyeksi laporan bulan sebelumnya.Untuk kuartal I-2022, produksi OPEC sebesar 28,37 juta bopd atau lebih besar 120 ribu bopd daripada volume call on OPEC untuk pemenuhan kebutuhan minyak global. Kemudian, kembali beroperasinya fasilitas pengiriman minyak mentah Caspian Pipeline Consortium (CPC) setelah perbaikan yang memakan waktu selama hampir 30 hari akibat cuaca buruk.Hal lainnya adalah terkait permintaan minyak dunia berdasarkan Laporan OPEC April 2022, terdapat penurunan proyeksi permintaan minyak dunia pada 2022 sebesar 400 ribu barel per hari menjadi 96,82 juta barel per hari, dibandingkan dengan proyeksi dalam laporan bulan sebelumnya."Rystad Energy juga memproyeksikan rata-rata permintaan minyak mentah dunia 2022 diproyeksikan turun sebesar 825 ribu bopd menjadi 99,6 juta bopd," jelasnya.