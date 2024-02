Kendaraan Listrik Diyakini Bisa Menghemat Subsidi Energi

Jakarta: Peneliti Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov menganggap penggunaan kendaraan listrik secara masif mampu menghemat subsidi energi yang makin membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)."Dari simulasi Indef, kami melakukan penghitungan jika berhasil melakukan penjualan motor listrik sebesar 600 ribu unit dan mobil listrik 100 ribu unit, maka potensi penghematan berupa kompensasi energi muncul kurang lebih Rp700 miliar pada APBN," kata Abra dalam sebuah talkshow di stasiun TV swasta nasional, dikutip Jumat, 16 Februari 2024.Penghematan APBN tersebut, paparnya, dihasilkan dari penggantian subsidi bahan bakar minyak ke subsidi listrik. "Kita bisa lihat, angkanya cukup signifikan. Dan memang pasti ada potensi penghematan subsidi maupun kompensasi energi," jelas dia.Masifnya penjualan kendaraan listrik/electric vehicle (EV) tersebut, paparnya, sebagai upaya pemerintah dalam menyerap ketersediaan pasokan listrik sekaligus mendorong produktivitas masyarakat."Sisi demand atau permintaan penting untuk diperhatikan agar produksi listrik mampu terserap dengan baik," kata Abra.