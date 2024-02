Emas Antam Masih Kinclong

Emas dunia

Jakarta: Harga emas PT Aneka Tambang Tbk ( Antam ) naik pada hari ini.Mengacu laman Logam Mulia, Selasa, 20 Februari 2024, harga emas Antam di Gedung Antam untuk ukuran satu gram dibanderol di level Rp1,128 juta per gram atau naik Rp3000 per gram.Sementara itu untuk harga jual kembali atau buyback, Antam sebesar Rp1,020 juta untuk ukuran satu gram atau naik Rp3.000 per gram.Berikut daftar harga emas Antam per Selasa, 20 Februari 2023:Emas batangan 0,5 gram: Rp614 ribu.Emas batangan 1 gram: Rp1,128 juta.Emas batangan 2 gram: Rp2,200 juta.Emas batangan 3 gram: Rp3,280 juta.Emas batangan 5 gram: Rp5,444 juta.Emas batangan 10 gram: Rp10,810 juta.Emas batangan 25 gram: Rp26,862 juta.Emas batangan 50 gram: Rp53,605 juta.Emas batangan 100 gram: Rp107,090 juta.Emas batangan 250 gram: Rp267,337 juta.Emas batangan 500 gram: Rp534,375 juta.Emas batangan 1.000 gram: Rp1,068 miliar.Dikutip dari Investing.com, harga emas dunia acuan XAU/USD naik 0,05 persen dengan berada pada level USD2.018 per ons pada pembukaan Selasa, 20 Februari 2024. Emas dunia naik 9,64 persen dalam setahun. Emas dunia bergerak pada rentang USD2.015 sampai dengan USD2.019 per ons.Fokus investor saat ini tertuju pada notulen rapat akhir Januari Fed untuk petunjuk lebih lanjut mengenai suku bunga. The Fed sebagian besar meremehkan semua ekspektasi pemotongan suku bunga awal selama rapat tersebut. Suku bunga yang tinggi untuk waktu yang lebih lama menjadi isyarat buruk bagi emas, mengingat bahwa ini meningkatkan biaya peluang untuk berinvestasi dalam logam mulia.