Harga Emas Antam Dibanderol Rp1,138 Juta/Gram

Harga emas dunia

Jakarta: Harga emas produksi PT Aneka Tambang Tbk ( Antam ) melemah pada perdagangan hari ini. Emas Antam terkoreksi seiring dengan harga emas dunia yang melemah.Mengacu laman Logam Mulia, Jumat, 9 Februari 2024, harga emas Antam untuk ukuran satu gram turun Rp1.000 dengan dibanderol di level Rp1,138 juta.Sementara itu untuk harga jual kembali atau buyback, Antam sebesar Rp1,034 juta untuk ukuran satu gram atau turun Rp2.000 per gram.Berikut daftar harga emas Antam per Jumat, 9 Februari 2023:Emas batangan 0,5 gram: Rp619 ribu.Emas batangan 1 gram: Rp1,138 juta.Emas batangan 2 gram: Rp2,220 juta.Emas batangan 3 gram: Rp3, 310 juta.Emas batangan 5 gram: Rp5,494 juta.Emas batangan 10 gram: Rp10,910 juta.Emas batangan 25 gram: Rp27,112 juta.Emas batangan 50 gram: Rp54,105 juta.Emas batangan 100 gram: Rp108,090 juta.Emas batangan 250 gram: Rp269,837 juta.Emas batangan 500 gram: Rp539,375 juta.Emas batangan 1.000 gram: Rp1,078 miliar.Dikutip dari Investing.com, pada pembukaan perdagangan hari ini harga emas dunia acuan XAU/USD terkoreksi sebesar 0,01 persen ke level USD2.034 per ons pembukaan perdagangan Jumat, 9 Februari 2024. Emas dunia sudah naik 8,78 persen dalam setahun.