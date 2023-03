Transformasi Digital Industri Maritim ala PAL Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Integrasi data secara otomatis. Implementasi teknologi yang terintegrasi untuk desain, produksi, dan operasional. Pengurangan dampak lingkungan atas kegiatan pembangunan kapal. Kegiatan operasional yang ramah dan berkelanjutan. Peningkatan keamanan dan keselamatan kerja karyawan.

(AHL)

Jakarta: PT PAL Indonesia terus mengembangkan digitalisasi dalam tubuh perusahaan dan dinilai telah sukses mengimplementasikan transformasi digital di era industri 4.0 pada core business dan pelayanannya. Melalui visinya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini akan menjadi perusahaan konstruksi di bidang Industri maritim dan energi berkelas dunia.Transformasi digital PT PAL Indonesia salah satunya melalui Smart Factory In Shipbuilding yang mencakup big data and analitycs, business intellegence, dashboard monitoring and war room, data acquisition, aplikasi ERP IM4 and mobile, dan enterprise infrastructure and cyber security.Direktur Utama PT PAL Indonesia, Kaharuddin Djenod, mengatakan perseroan telah melakukan transformasi dalam tubuh perusahaan secara menyeluruh. Perusahaan galangan kapal terbesar di Indonesia itu melalui anak usahanya juga menyediakan jasa manajemen kapal, pengawakan dan penyewaan kapal, agen pengapalan, dan perencanaan perawatan kapal."Dengan transformasi industri maritim 4.0, PT PAL Indonesia siap menjadi modern multiyard leader 4.0 di Indonesia dan global," ujar Kaharuddin, Jumat, 31 Maret 2023.Keberhasilan PT PAL Indonesia dalam implementasi transformasi digital dibuktikan dengan keberhasilannya meraih penghargaan ajang bergengsi, Digital Technology & Innovation Award (Digitech) 2023 untuk kategori The Best IT Development & Innovation 2023 dan The Best CEO For Corporate Digital Transformation Of The Year yang dianugrahkan kepada Direktur Utama PT PAL, Kaharuddin Djenod.Dalam peresentasinya saat menjadi pembicara pada acara DIGITECH Award 2023, Kaharuddin Djenod mengatakan PT PAL Indonesia telah melakukan transformasi dalam tubuh perusahaan secara menyeluruh."Selain melakukan transformasi internal kita juga melakukan ekspansi market yang begitu proaktif, sehingga sekarang ini beberapa negara lain baik dari Timur Tengah, Asia dan sebagainya itu meminta penawaran dari PT PAL Indonesia. Tentu ini menjadi sejarah yang pertama kali bagi PT PAL, dipercaya oleh sedemikian banyak negara," ungkap Kaharuddin.Kaharuddin menjelaskan diperlukan adanya Sumber Daya manusia yang kompeten dengan penguasaan teknologi di bidang perkapalan dan general engineering dalam menjalankan proses bisnisnya. Hal itu juga dapat dilihat melalui kualitas produk yang dihasilkan, di mana PT. PAL telah mendapat kepercayaan dari berbagai negara maju yang sudah memesan produk-produk PT PAL Indonesia.Menurut Kaharuddin, Skill yang dimiliki SDM PT PAL Indonesia sudah lebih unggul. Hingga kini, PT PAL mampu mengejar dan sejajar sebagai program pertahanan Republik Indonesia, yang akan membangun kekuatan maritim. Baik kekuatan maritim darat dan laut."PT PAL masuk ke kancah dunia, membawa dan memasarkan produk-produk PT PAL tentu akan menghadapi tantangan yang sangat berat. Oleh karena itu, kami meluncurkan program Transformasi Industri Maritim 4.0. yang kami bangun dari April 2021, sejak kami dilantik sebagai Dirut PT PAL Indonesia," ungkap Kaharuddin.Tak sampai di situ, Kaharuddin juga menjelaskan PT. PAL Indonesia membangun sistem Transformasi Industri Maritim 4.0. untuk menciptakan produk yang efisien dan berkomitmen untuk menciptakan inovasi-inovasi dalam teknologi perkapalan terutama kapal dedicate."Sistem ini kami bangun dengan melibatkan banyak orang, sehingga yang sebelumnya ketika kami di awal-awal dilantik sebagai dirut di PT PAL, kami tidak mampu melihat bagaimana flow keuangan, bagaimana flow produksi berjalan, karena saat itu semuanya hanyalah laporan permukaan saja. Tapi setelah kita bangun sistem 4.0 ini, di Mei 2022, kami membuat suatu dashboard yang berisi hampir 1.700 project yang dapat digunakan untuk melakukan monitoring kinerja perusahaan yaitu: Logistic Monitoring, Employee Monitoring, Workshop Monitoring, Device Monitoring. PT PAL sendiri sebelumnya telah melaksanakan integrasi IT serta telah memiliki berbagai software engineering. Sehingga menjadikan modal awal bagi PT PAL untuk dapat meningkatkan level kemampuan perusahaan menjadi Maritim 4.0," tutur Kaharuddin.PAL juga berkomitmen untuk memperbaiki data PT PAL dengan sistem digitalisasi dari semua bisnis proses, proses design, dan proses produksi agar bisa mengejar posisi setara pada global tech di dunia perkapalan sesuai dengan karakteristik dari Maritim 4.0 antara lain yakni:Melalui ajang penganugrahan DIGITECH Award 2023, Kaharuddin berharap perseroan dapat menjadi bagian dan pilar utama dalam membangun bidang maritim di Indonesia melalui pembangunan budaya dengan teknologi digital di tubuh prusahaan. Kemudian, ajang ini dapat menilai sejauh mana transformasi yang dilakukan perusahaan. Sehingga PT PAL Indonesia bisa mengembangkan transformasi digitalnya dengan agile melalui insight yang didapat.