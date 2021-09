Sah! BRI Resmi Menjadi Induk Holding BUMN Ultra Mikro

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk resmi menjadi induk holding ultra Mikro (UMi) seiring dilakukannya penandatanganan akta inbreng saham pemerintah pada PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebagai penyertaan modal negara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, penandatangan akta inbreng ini menjadi tonggak bersejarah berdirinya holding ultra mikro yang memiliki visi ekonomi kerakyatan. Setelah holding terbentuk, negara tetap memiliki satu lembar saham merah putih seri A atau golden share di Pegadaian dan PNM."Saya berterima kasih atas komitmen tiga BUMN mewujudkan Holding Ultra Mikro dan ini merupakan momentum kebangkitan ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja baru dan penyerapan tenaga kerja," kata Erick, dalam keterangan tertulis, Senin, 13 September 2021.Erick menjelaskan, holding ultra mikro akan memberikan berbagai kemudahan dan biaya pinjaman dana yang lebih murah dengan jangkauan yang lebih luas, pendalaman layanan, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan."Tentunya pemerintah secara keseluruhan memiliki solusi besar untuk menunjukkan keberpihakan kepada sektor ultra mikro. Ketika pemerintah berbicara tentang Indonesia Maju, maka di dalamnya ada kemajuan segmen ultra mikro, melalui penguatan ketahanan ekonomi dan pertumbuhan berkualitas, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan kualitas SDM terutama pengusaha ultra mikro dengan pemberdayaan melalui holding ini," jelas Erick.Erick juga menekankan hadirnya holding akan memperkuat model bisnis masing-masing perseroan. Menurutnya, BRI, Pegadaian, dan PNM akan saling melengkapi memberikan layanan keuangan yang terintegrasi untuk keberlanjutan pemberdayaan usaha ultra mikro."Kehadiran holding ultra mikro ini akan meningkatkan pemberdayaan dan menyediakan pembiayaan yang lebih lengkap dan lebih murah, karena itu salah satu tujuan dari hadirnya Holding UMi melalui sinergi ketiga BUMN," ujarnya optimistis.Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama BRI, Sunarso mengamini Erick. Menurutnya, Holding ultra mikro akan menghasilkan lembaga pemberdayaan mikro termasuk ultra mikro terbesar yang memiliki ekosistem keuangan terlengkap.Ekosistem ultra mikro yang dibangun berdasarkan sinergi model bisnis BRI, Pegadaian, dan PNM akan mampu memberikan layanan keuangan yang terintegrasi bagi pelaku usaha di segmen tersebut.“Journey-nya dimulai dengan fase empower di mana PNM melalui model bisnis group lending-nya memberikan program pemberdayaan kepada nasabah yang unfeasible dan unbanked untuk menjadi pengusaha ultra mikro yang lebih independen," kata Sunarso.Selanjutnya pada fase Integrate, saat nasabah PNM sudah menjadi feasible dengan kapasitas bisnis yang meningkat, dapat ditawarkan produk Ultra Mikro BRI dan Pegadaian."Tujuan akhir dari Integrated Journey dalam Ekosistem Ultra Mikro ini adalah fase upgrade, nasabah UMi telah berkembang menjadi pengusaha dengan kapasitas bisnis yang lebih matang dan siap naik kelas ke segmen Mikro,” imbuh Sunarso.Lebih lanjut, Sunarso menjelaskan potensi holding akan membawa BRI menjadi The Most Valuable Banking Group ini Southeast Asia San Champion Of Financial Inclusion.“Pembentukan ekosistem ultra mikro akan memperkuat perjalanan BRI dalam mencapai aspirasi The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia and Champion of Financial Inclusion, dan terus memberikan value berkelanjutan bagi seluruh stakeholders,” pungkas Sunarso.