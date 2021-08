INKA dan BPPT Siap Produksi Kereta Cepat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Madiun: PT INKA (Persero) bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) serta beberapa perguruan tinggi dan perusahaan sedang mempersiapkan membuat kereta cepat . Kereta cepat itu nanti bakal mampu melaju di atas 200 kilometer per jam untuk dioperasikan di jalur kereta Makassar-Pare Pare."Untuk Makassar–Pare Pare, kami siap mengoperasikan kereta cepat produk anak negeri yang diketuai oleh BPPT, dengan teknologi hybrid battery pada 2022," ujar Direktur Pengembangan PT INKA Agung Sedaju, dalam seminar daring bertajuk 'Kesiapan Jalur Kereta Makassar–Pare Pare', di Madiun, dilansir dari Antara, Selasa, 17 Agustus 2021.Menurut Agung, secara teknologi PT INKA (Persero) sudah siap untuk membuat sarana kereta api cepat Makassar-Pare Pare yang sedang dikolaborasikan dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Tidak hanya dengan BPPT saja, lembaga tersebut dalam hal ini juga berkolaborasi dengan konsorsium Prioritas Riset Nasional Teknologi Perkeretaapian.Adapun didalamnya terdapat sejumlah perguruan tinggi seperti ITB, ITS, UNS, dan UGM dan beberapa industri yang terkait dengan perkeretaapian, yakni PT INKA (Persero) dan PT Pindad (Persero)Direktur Pusat Teknologi Sistem dan Prasarana Transportasi BPPT Muljadi Sinung Harjono mengatakan bahwa BPPT memiliki target untuk segera membuat prototipe kereta cepat dengan kecepatan di atas 200 kilometer per jam.Rencananya di 2022 akan dibuat prototipe kereta api cepat tersebut. Untuk pembuktian kereta api cepat tersebut diharapkan bisa diujicobakan di jalur Makassar–Pare Pare."Pada 2020, kami sudah menyelesaikan target DR dan O (design requirement and objective) atau pre-spesifikasi teknis. Kemudian penyelesaian basic and manufacture design di 2021. Sedang di 2022, kami ada rencana anggaran pembangunan sarana prototipe kereta api cepat," kata Muljadi Sinung.Maka dari itu, lanjutnya, diperlukan lokasi untuk uji sebenarnya kereta api cepat dengan kecepatan di atas 200 kilometer per jam sepanjang 20 kilometer dengan lebar track yang mencukupi.Ia menambahkan, setelah prototipe tersebut jadi, di akhir tahun 2022, harapannya prototipe tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari armada kereta api penumpang yang dapat memenuhi kebutuhan lapangan.(ABD)