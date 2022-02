Harga Minyak Naik, Pertamina Naikkan Harga Pertamax Turbo dan Dex Series

"Tercatat, harga minyak ICP per Januari mencapai USD85 per barel, naik sekitar 17 persen dari harga ICP per Desember 2021,” jelas Irto, dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 13 Februari 2022. Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga SH C&T PT Pertamina (Persero) Irto Ginting menjelaskan penyesuaian ini dilakukan mengikuti perkembangan terkini dari industri minyak dan gas "Tercatat, harga minyak ICP per Januari mencapai USD85 per barel, naik sekitar 17 persen dari harga ICP per Desember 2021,” jelas Irto, dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 13 Februari 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Meski mengalami penyesuaian harga pertamax turbo dan dex series, Pertamina mengklaim, masih paling kompetitif jika dibandingkan dengan produk dengan kualitas setara. "Penyesuaian harga ini juga sudah sesuai regulasi Kepmen 62/K/12/MEM/2020 tentang formulasi harga Jenis Bahan Bakar Umum (JBU),” pungkas Irto.

Oleh karena itu, Pertamina mengubah harga BBM . Irto menyebutkan harga untuk pertamax turbo (RON 98) menjadi Rp13.500 per liter dari sebelumnya Rp12 ribu per liter. Kemudian harga, pertamina dex (CN 53) menjadi Rp13.200 dari sebelumnya Rp11.050 per liter, dan dexlite (CN 51) menjadi 12.150 per liter dari sebelumnya Rp9.500 per liter.