Kompetisi e-Sport Mobile "Pospay, Game On!" Dimenangkan Fireship Bandung

(Foto:Dok.Renjana Pictures/Febri)

Bandung: Layanan keuangan digital Pospay dari Pos Indonesia merayakan pencapaian 2 juta pengguna Pospay dengan menggelar kompetisi “Pospay, Game On!”Pospay, Game On! merupakan perhelatan e-Sport Mobile Legend Bang Bang dan PUBG yang diawali dengan Kick Off pada 22 Februari 2022, bertepatan dengan selebrasi pencapaian 2 juta pengguna Pospay.Puncak kompetisi Pospay, Game On! diselenggarakan di PointLab Graha Pos Indonesia, Bandung, Jawa Barat, pada Selasa, 1 Maret 2022.Pospay, Game On! diikuti oleh 64 tim MLBB dan 16 tim PUBG dari berbagai daerah di Indonesia. Kompetisi e-Sport MLBB diselenggarakan selama lebih dari satu minggu. Sementara, PUBG hanya berlangsung hingga acara kick off berakhir. Kedua kompetisi menerapkan sistem gugur dalam menentukan pemenang.Perseteruan dalam memperebutkan gelar juara pertama tentu tidak mudah. Tim Fireship Bandung harus terus mempertahankan kemenangan di enam kali pertandingan. Kemudian pada pertandingan final, Fireship Bandung harus berhadapan dengan tim tangguh yang jauh-jauh datang dari Pulau Madura, Madura Prime.Kedua tim saling memberikan perlawanan keras, hingga akhirnya Fireship Bandung berhasil memukul mundur Madura Prime.Pada final Pospay, Game On! terdapat empat tim MLBB yang berhasil menjadi juara, yaitu:Juara 1: Fireship BandungJuara 2: Madura PrimeJuara 3: MPxAthenaJuara 4: Nocty VolveKeempat tim tersebut mendapatkan hadiah dengan nominal yang sangat menarik dari Pospay. Fireship Bandung memeroleh Rp9 juta, Madura Prime membawa pulang hadiah Rp7 juta, MPxAthena mendapatkan hadiah Rp5 juta, dan Nocty Volve menerima hadiah Rp1 juta.Penyerahan hadiah kepada para pemenang Pospay, Game On! diserahkan langsung oleh perwakilan dari Pospay, Agung Prabowo selaku VP Financial Service Product PT. Pos Indonesia (Persero).Jika dalam pertandingan MLBB terdapat empat pemenang, lain halnya dengan pertandingan PUBG yang berlangsung pada hari pertama pembukaan kompetisi Pospay, Game On!. Tiga tim ditentukan sebagai pemenang dalam kompetisi PUBG.Juara pertama MLBB dimenangkan oleh Tim Ignite, posisi juara kedua diduduki oleh Tim OXI, posisi ketiga dimenangkan Tim V365 Warriors. Selain itu peserta dikejutkan dengan adanya penentuan gelar MVP Player dan Most Kill Player oleh Pospay.Pospay serius menggarap ceruk pasar anak muda. Tidak menutup kemungkinan acara-acara serupa akan kembali diselenggarakan oleh Pospay untuk semakin mendekatkan Pospay kepada generasi muda.Nantinya bisa jadi bukan hanya pecinta game yang akan dimanjakan Pospay, namun komunitas lain yang banyak diminati oleh generasi Z juga akan menikmati bagaimana Pospay #emangpalingngertikamu.Hadirnya Pospay ditujukan untuk memberi kemudahan layanan keuangan untuk masyarakat dan melengkapi financial inclusive service yang ada di Indonesia."Hasil survei kita menunjukkan pengguna digital sebagian besar gen z. Umumnya, gen z tidak punya akun bank. Oleh karena itu Pospay masuk ke sana supaya bisa tetap bertransaksi digital," ucap Direktur Bisnis dan Jaringan Keuangan PT Pos Indonesia Charles Sitorus.