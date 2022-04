Pemerintah Masih Banyak PR Dorong Masyarakat Beralih ke Kendaraan Listrik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Pengamat otomotif Bebin Djuana mengatakan pemerintah masih memiliki sejumlah tugas yang harus diselesaikan, sejalan dengan upaya pemerintah yang gencar mendorong masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik Selain insentif berupa keringanan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) , pemerintah juga harus memberikan insentif kepada sektor perbankan. Hal tersebut diperlukan agar industri keuangan bisa lebih all out dalam memberikan kredit kendaraan listrik."Penghapusan pajak untuk kendaraan listrik berjenjang untuk kendaraan hybrid juga. Perlu juga dukungan finansial dari perbankan seperti uang muka (down payment/DP) dan bunga yang lebih rendah dari kendaraan berbahan bakar fosil, sehingga memberi semangat lebih besar bagi masyarakat untuk beralih," ujar Bebin dalam keterangan resminya, Senin, 4 April 2022.Terkait dengan uang muka kendaraan, Bebin mengusulkan agar DP kredit kepemilikan kendaraan listrik bisa diberikan setengah dari ketentuan DP kendaraan berbahan bakar fosil. Kemudian, bunga kredit yang dikenakan juga lebih rendah dari kendaraan biasa."DP separuh, bunga dua persen di bawah kendaraan berbahan bakar fosil, tenor lima tahun, sesuaikan dengan masing-masing merek. Jika perlu, tenor kredit juga harus diatur lebih panjang sehingga bisa menekan besaran cicilan yang harus dibayar per bulannya. Ini agar menjadi terjangkau," tegasnya.Selain itu, lanjut Bebin, pemerintah juga perlu menggencarkan pengadaan tempat pengisian daya kendaraan listrik, baik itu di rumah pemilik kendaraan listrik maupun di tempat-tempat umum. Dalam hal ini, pemerintah harus memberikan dukungan penuh kepada PLN dalam menyiapkan tempat pengisian daya listrik seperti layanan home charging dan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).Terbaru, PLN sudah menyiapkan SPKLU Ultra Fast Charging pertama di Indonesia, di Central Parkir ITDC Nusa Dua, Bali yang diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 25 Maret 2022 lalu. Fasilitas pengisian daya kendaraan listrik super cepat ini disiapkan untuk mendukung gelaran KTT G20 di Pulau Dewata."Pengadaan home charging di rumah konsumen yang memiliki kendaraan listrik (mobil, motor) bahkan di-pool kendaraan komersial dengan prosedur yang sederhana," ungkap dia.Meski demikian, Bebin mengapresiasi upaya pemerintah bersama PLN untuk mendorong ekosistem kendaraan listrik ini. Hanya saja dibutuhkan lebih banyak tempat pengisian daya seperti SPKLU agar masyarakat semakin yakin untuk beralih ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan tersebut."Untuk tarif listrik sudah murah. Penyebaran (SPKLU) masih perlu di banyak tempat seperti hotel, kafe, mal, rumah sakit, pompa bensin, parkir umum, dan lain-lain," ujarnya.Tak cuma dari sisi pengisian daya, Bebin juga mengingatkan pemerintah untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang andal dalam menangani perawatan dan perbaikan kendaraan listrik. Sebab, dengan semakin masifnya peralihan kendaraan berbahan bahan fosil dan kendaraan listrik nantinya maka akan membutuhkan kesiapan SDM yang mumpuni."Perlu dipikirkan bengkel yang ada sekarang harus beralih dari perbaikan mekanis ke pengetahuan kelistrikan untuk segi pemeliharaan dan perbaikan. Perubahan diperlukan untuk move on," tutur Bebin.Sementara itu, dari sisi manfaat, dia mengatakan akan banyak keuntungan yang akan didapatkan masyarakat jika mau beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik. Salah satunya, masyarakat bisa hemat biaya pembelian bahan bakar kendaraan."Yang secara langsung akan dirasakan masyarakat adalah biaya per kilometer yang turun drastis lebih dari 70 persen, belum lagi dibebaskan dari rutinitas pemeliharaan atau tidak service rutin," ucapnya.Sebagai gambaran, untuk menempuh jarak 10 kilometer, kendaraan dengan bahan bakar fosil (pertamax) membutuhkan biaya sebesar Rp12.500. Sedangkan dengan menggunakan mobil listrik dengan jarak tempuh yang sama, hanya membutuhkan bahan bakar 1,5 kWh senilai Rp2.166."Untuk kebutuhan charging harga di negara kita sudah murah. Tinggal kemudahan sarana dan prasarana saja yang perlu ditingkatkan," tutup Bebin.