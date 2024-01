Pos Indonesia Gunakan Teknologi Digital PGC pada Penyaluran Bantuan Pangan CBP 2024, Teruji Cepat dan Akuntabel

Baca juga: Presiden Lanjut Bagikan Bantuan Pangan CBP di Banyumas dan Tegal



Advertisement



Harapan Penerima Bantuan

(ROS)

Jakarta: Pemerintah melanjutkan penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (BP-CBP) pada 2024. Bantuan ini diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan membantu perekonomian.BP-CBP akan dibagikan di 38 provinsi dengan alokasi sebanyak 22.004.077 penerima, atau 220.040.770 kilogram (kg) beras per bulan. Setiap penerima akan mendapatkan 10 kg beras. Bantuan ini dilaksanakan selama enam bulan, yaitu Januari hingga Juni.Salah satu mitra pemerintah untuk penyaluran BP-CBP adalah PT Pos Indonesia (Persero). Tahun ini, Pos Indonesia mendapatkan alokasi penyaluran di 20 provinsi kepada 13.415.219 penerima bantuan pangan (PBP) per bulan, atau setara dengan 62 persen alokasi nasional per bulan.Mengawali 2024, penyaluran BP-CBP dilakukan di Cilacap, Jawa Tengah. Presiden Joko Widodo hadir pada kegiatan launching penyaluran di Gudang Bulog Gumilir Cilacap, 2 Januari 2024, dengan didampingi Ibu Iriana Jokowi, Menteri Perhubungan Budi Karya, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.Pada 3 Januari 2024, launching akan dilanjutkan di Gudang Bulog Klahang Banyumas, dan berakhir di Gudang Bulog Munjung Agung, Tegal. Dari ketiga wilayah yang akan dilaunching oleh Presiden tersebut, Kabupaten Cilacap mendapat alokasi 192.767 PBP, Kabupaten Banyumas sebanyak 257.059 PBP, Kota Tegal sebanyak 19.134 PBP, serta Kabupaten Tegal 131.045 PBP.(Foto:Dok.Renjana Pictures/Febri)“Yang (bantuan) Januari sudah diterima, ya. Nanti akan terus berlanjut di Februari, Maret. Nanti kalau APBN cukup dilanjut lagi April, Mei, Juni,” kata Presiden.Pada pendistribusian BP-CBP ini Pos Indonesia menerapkan tiga metode penyaluran, yaitu diserahkan di Kantorpos, komunitas, dan diantarkan langsung ke rumah penerima (door to door) khusus bagi lansia, disabilitas, maupun yang sedang sakit.Adapun mekanisme penyaluran bantuan dilakukan dengan melakukan rekonsiliasi data penerima terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah dan aparat setempat.“Mekanismenya, pra penyaluran kita koordinasi data dengan Bulog. Kemudian dilakukan rekonsiliasi data, setelah itu kami menyiapkan denom dan surat pemanggilan, memverifikasi dan memvalidasi data. Setelah semua siap, kami melakukan pemanggilan para penerima berkoordinasi dengan pemda setempat. Juga berkoordinasi dengan Bulog terkait ketersediaan beras,” kata Direktur Bisnis dan Kurir Logistik Pos Indonesia Tonggo Marbun.Direktur Bisnis dan Kurir Logistik Pos Indonesia Tonggo Marbun (Foto:Dok.Renjana Pictures/Febri)Yang juga tak kalah penting dalam mendukung sukses penyaluran BP-CBP adalah pemanfaatan teknologi digital. Pos Indonesia menggunakan aplikasi Pos Giro Cash (PGC) untuk memudahkan penyaluran, membuat penyaluran menjadi lebih efisien, tepat sasaran, dan akuntabel.Dengan menggunakan PGC, penerima yang telah mendapatkan bantuan dapat diketahui dari foto diri bersama dengan identitas yang dibawa yaitu KTP/KK (fitur face recognition). PGC juga menyertakan geotagging, yaitu titik lokasi penerima mendapatkan bantuan, sehingga dapat dilacak melalui peta.Kemudian, dalam pengangkutan beras dari gudang Bulog menuju ke lokasi penyerahan bantuan menggunakan aplikasi CBP di mana seluruh proses pemindahan dan pengangkutan beras dapat dilacak dan diketahui jumlahnya secara real time.(Foto:Dok.Renjana Pictures/Febri)Setelah seluruh proses terlaksana dengan baik, maka proses selanjutnya berupa pendokumentasian seluruh arsip ataupun dokumen akan dilakukan menggunakan aplikasi e-Filing. Ini adalah aplikasi yang digunakan untuk memeriksa keabsahan dokumen, penyimpanan dokumen hingga dapat diketahui progressnya menggunakan dashboard realtime. E-Filling bermanfaat untuk mendukung akuntabilitas penyaluran oleh Pos Indonesia, termasuk bukti (evidence) dokumen penyerahan secara digital.Ketiga aplikasi yang digunakan tersebut dapat diakses oleh seluruh stakeholder dan progress-nya dapat dilihat melalui dashboard di ketiga aplikasi tersebut.“Semua penyaluran bantuan dilakukan dengan aplikasi PGC dan dashboard, bisa diakses oleh seluruh stakeholder terkait. Dengan menggunakan sistem PGC, kita memastikan penyaluran CBP tepat sasaran kepada penerima,” kata Tonggo.Sistem yang dijalankan Pos Indonesia itu disebutkan Tonggo memiliki SOP (Standard Operating System) yang sudah teruji, dan mampu memenuhi seluruh unsur dalam prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yaitu bersih, transparan, dan profesional.Keunggulan lain Pos Indonesia dalam pendistribusian bantuan yakni memiliki sumber daya transportasi, sumber daya manusia (SDM) dan ketersebaran Kantorpos cabang di seluruh wilayah Indonesia hingga daerah 3T (terdepan, tertinggal, terluar) yang akan memudahkan dalam pendistribusian bantuan.(Foto:Dok.Renjana Pictures/Febri)Untuk menjamin pendistribusian lancar dan tepat waktu, Pos Indonesia juga selalu mengkomunikasikan rencana pendistribusian dengan seluruh stakeholder pemerintah daerah hingga ke tingkat RT/RW, aparat keamanan, Perum Bulog, dan swasta.Tonggo berharap pada penyaluran BP-CBP selanjutnya dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Sebab, bantuan ini sangat dinantikan oleh penerima.“Kita lihat para penerima bantuan begitu senang, ada juga testimoni dari penerima bahwa bantuannya sangat dibutuhkan dan membantu rumah tangga mereka. Karena penyaluran ini akan dilakukan selama enam bulan, harapannya kita bisa menyalurkan setiap bulan dengan tepat waktu,” ucapnya.Tonggo berharap penyaluran BP-CBP ini akan berjalan lancar dan sesuai target. Sebab, ia menyaksikan sendiri betapa para penerima sangat bahagia meneirma bantuan dan merasa terbantu.“Kita melihat tadi masyarakat penerima begitu senang. Tadi ada testimoni bahwa itu memang mereka butuhkan saat ini, dan ini bisa sangat membantu kondisi rumah tangga mereka. Harapan kita karena ini akan dilakukan penyaluran selama enam bulan, kita akan menyalurkan setiap bulan, berarti ada enam kali, kita laksanakan tepat waktu berkoordinasi dengan stakeholder terkait, khususnya Bulog,” kata Tonggo.Penerima Bantuan Pangan (PBP) tampak memadati lokasi pembagian BP-CBP di Gudang Bulog Gumilir Cilacap pada 2 Januari 2024. Selain gembira karena akan mendapatkan bantuan beras 10 kg, mereka juga antusias menyambut kehadiran Presiden.Salah satunya, Handri Triwahyudi. Warga Cilacap ini mengaku senang bisa bertatap muka langsung dengan kepala negara sekaligus mendapatkan bantuan.“Di sini antusiasme masyarakat terhadap kedatangan Presiden RI Bapak Joko Widodo sangat tinggi. Terima kasih atas semua bantuan sosial dari Bapak Presiden untuk masyarakat. Mudah-mudahan ke depannya bantuan kami yang kami terima ini bisa berlanjut, atau agar lebih baik lagi dan tepat sasaran. Terima kasih,” ucap Handri.Pada kesempatan tersebut Handri mengaku menerima sejumlah bantuan selain beras.(Foto:Dok.Renjana Pictures/Febri)“Saya terima beras 10 kg, terus ada minyak goreng, gula pasir. Terima kasih, saya di sini mewakili masyarakat khususnya kabupaten Cilacap, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden beserta Bulog yang telah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, khususnya warga Cilacap," katanya.PBP lainnya yaitu Nenny, juga merasakan antusiasme serupa. Kehadiran Presiden laksana magnet yang memikat warga datang.“Alhamdulillah, senang sekali bisa melihat langsung Bapak Jokowi yang selama ini enggak pernah lihat secara langsung. Perasaannya, senang sekali. Alhamdulillah, saya dapat bantuan juga bisa melihat Bapak Jokowi secara langsung,” tutur Nenny.Nenny bersyukur bisa menerima bantuan karena dapat membuatnya berhemat pengeluaran.“Alhamdulillah, sangat berguna sekali buat saya pribadi dan mungkin buat orang-orang yang masih kekurangan, begitu. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik lagi untuk penyaluran bantuan pangan, lebih tepat sasaran lagi,” ucapnya.PBP berikutnya yang ditemui di lokasi adalah Hesty Sulastiyanningsih. Ibu tiga anak ini mengaku sedang ditinggal merantau oleh suami. Bisa menerima BP-CBP ini Hesty sangat senang.“Anak saya tiga, suami lagi merantau. Apa-apa sekarang serba mahal. Bahan pokok lumayan lagi pada naik harganya. Makanya saya senang banget bisa terima bantuan ini,” kata Hesty.Penyaluran bantuan melalui Pos Indonesia dinilai Hesty memiliki keunggulan cepat dan efisien. Selain itu bantuan yang diterimanya utuh tanpa potongan apapun.“Enggak ada potongan, gratis, dan cepat banget. Penanganannya cepat. Terima kasih Pos Indonesia, pemerintah, dan Pak Jokowi bantuannya sudah saya terima,” ucapnya.