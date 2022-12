Bisakah Investasi Reksadana Dilakukan dengan Modal Terbatas?

Kini melakukan investasi semakin mudah dan bisa dilakukan di mana saja dengan modal yang kecil. Salah satunya adalah reksadana. Cara investasinya pun cukup mudah, sudah tersedia berbagai platform yang dibuat khusus untuk pemula. Keuntungan reksadana cukup signifikan dan cocok untuk investor pemula maupun profesional.



Modal, Hal yang Perlu Diketahui, Cara Investasi dan Keuntungan Reksadana



1. Modal Reksadana





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad



2. Hal yang Perlu Diketahui tentang Reksadana



Memaksimalkan Keuntungan Reksadana Melalui Aplikasi digibank by DBS



1. Tersedia lebih dari 50 produk reksadana pilihan



2. Fitur kategori



3. Investasimmulai dari Rp100 ribu



4. Pembelian produk bisa berkala dan fleksibel



5. Transaksi melalui satu aplikasi

(ROS)

Dengan menginvestasikan sejumlah dana pada instrument ini, selain dapat mengamankan nilai aset dari inflasi dan resesi, juga dapat memberikan pasif income yang tidak sedikit. Resiko dari jenis investasi ini juga masih mudah diantisipasi sehingga aman untuk semua investor.Kesadaran masyarakat untuk berinvestasi berdampak positif bagi semua pihak. Untuk pemilik dana, dengan berinvestasi bisa profit meski tidak menjalankan usaha. Sedangkan bagi pengguna dana bisa mengembangkan bisnisnya dan meningkatkan keuntungan. Secara makro, keuntungan reksadana dapat mendukung perkembangan ekonomi wilayah dan nasional.Apa itu reksadana? Meski investasi ini cukup pesat berkembang namun ternyata banyak yang belum mengetahui. Reksadana adalah sekumpulan modal yang dikelola oleh sebuah institusi atau lembaga yang disebut Manajer Investasi. Tugas Manajer Investasi mengelola dana dengan menempatkannya pada berbagai jenis instrumen yang berpotensi memberi keuntungan.Sebagaimana produk investasi yang lain, antara keuntungan dan kerugian merupakan dua hal tidak terpisahkan. Jika ingin mendapatkan banyak keuntungan reksadana, maka harus siap menghadapi kemungkinan menderita kerugian. Namun apabila dapat mengelola secara baik, kerugian tersebut dapat diminimalkan.Untuk berinvestasi, investor membutuhkan modal. Dengan perkembangan pasar modal, keinginan investor dan kondisi perekonomian, saat ini setiap orang bisa membeli berbagai produk investasi. Sebelumnya banyak yang ragu untuk berinvestasi karena belum tersedia dana yang cukup banyak.Sekarang dengan dana terbatas, minimal Rp100 ribu bisa berinvestasi dan mendapatkan keuntungan dari reksadana. Semakin murahnya modal investasi menjadikan hal ini sebagai cara untuk mengembangkan nilai aset, mendapat pasif income dan merencanakan keuangan masa depan dengan lebih baik. Berinvestasi reksadana dengan modal terbatas bukan masalah lagi.Menariknya, aset investor bisa semakin berkembang dan aman. Keuntungan reksadana yang diterima nantinya dapat kembali diinvestasikan dan berpotensi meningkatkan pendapatan. Cara ini merupakan langkah mudah dan rasional serta smart agar kondisi keuangan semakin meningkat.Perkembangan instrumen investasi yang cukup pesat semakin mempermudah investor untuk memilih sesuai kebutuhan dan keinginan. jenis produk dari masing-masing instrumen juga bermacam-macam.Seperti reksadana, terdapat banyak jenis yang bisa menjadi pilihan. Masing-masing jenis mempunyai keunggulan yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan oleh calon investor. Jenisnya antara lain:- Reksadana pasar uangPenempatan modal dari jenis ini pada sektor instrumen pasar uang atau surat berharga dengan jangka waktu pendek, maksimal satu tahun. jenis ini cocok untuk investor yang akan menggunakan dananya dalam waktu dekat.- Reksadana pendapatan tetapJenis ini relatif aman karena minimal 80 persen dana akan ditempatkan pada unit dengan pendapatan tetap seperti obligasi. Reksadana pendapatan tetap sesuai untuk investor pemula dan konservatif.- Reksadana campuranDalam reksadana campuran, maksimal 79 persen dana untuk pasar uang, obligasi dan saham. Biasanya keuntungan signifikan diperoleh setelah berinvestasi selama 3-5 tahun.- Reksadana sahamSaham merupakan salah satu investasi yang agresif, artinya dapat memberikan keuntungan tinggi, namun potensi kerugian juga seimbang. Jenis ini sesuai untuk investor dengan karakter berani mengambil resiko.- Reksadana dana syariahTingginya jumlah umat Islam di Indonesia merupakan pasar potensial bagi produk syariah, termasuk reksadana. Dalam pelaksanaannya, jenis ini diawasi dewan syariah untuk memastikan produk dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan syariat agama.Tujuan seseorang membeli produk investasi seperti reksadana, obligasi, saham dan lainnya adalah untuk mendapat keuntungan. Namun jika keliru dalam mengambil keputusan dapat menyebabkan dana yang diinvestasikan hilang, karena itu, sebelum mengambil keputusan agar mendapatkan keuntungan dari reksadana dengan maksimal perlu memperhatikan hal berikut:- Tentukan tujuanDalam berinvestasi, setiap orang bisa mempunyai tujuan tertentu. ada yang hanya sekedar menyimpan aset, ingin mendapat keuntungan dan menyiapkan dana untuk kebutuhan masa mendatang. Apapun tujuannya, Anda harus komitmen dan tetap menjalankan atau membeli produk investasi sesuai rencana.- Pastikan jangka waktuJangka waktu investasi berpengaruh pada jenis yang sesuai dan kemungkinan keuntungan yang dapat diperoleh. Sebaiknya pastikan terlebih dulu kapan dana dalam produk investasi tersebut akan digunakan, dengan demikian bisa memilih jangka waktu paling tepat.- Pahami risikoProduk investasi semua mempunyai resiko, termasuk reksadana. Namun dengan pemilihan dan perencanaan yang tepat, resiko tersebut dapat diminimalkan. Hal ini yang dapat meningkatkan potensi keuntungan dari pemilik dana.- DisiplinSalah satu cara agar bisa mendapatkan keuntungan besar dalam investasi adalah dengan disiplin dalam menyisihkan uang sebagai modal. Anda bisa membeli reksadana secara berkala, misal setiap bulan.- Pahami cara Berinvestasi ReksadanaSetelah mempunyai niat dan modal untuk membeli produk reksadana, berikutnya mengikuti cara agar bisa berinvestasi dan mendapatkan keuntungan maksimal.- Pastikan Jumlah Modal dan Jangka WaktuSelanjutnya, tentukan dan sediakan modal. Anda bisa berinvestasi mulai dari Rp100 ribu sampai jumlah sebanyak-banyaknya tergantung ketersediaan dana. Begitu juga dengan jangka waktu. Agar bisa mendapatkan keuntungan maksimal, dapat memilih jangka panjang, namun juga perlu mempertimbangkan kebutuhan dana dan resiko.- Pilih Manajer Investasi TerbaikManajer Investasi adalah pihak yang mengelola dana. Pastikan lembaga yang dipilih legal dengan, bukti terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Cek juga besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam setiap transaksi dan nilai dividen.- Pilih Produk Paling SesuaiSaat ini terdapat beragam produk investasi, mulai dari jangka satu tahun. Jenis ini cocok bagi yang mempunyai perencanaan keuangan jangka pendek. namun bagi yang ingin lebih banyak mendapat keuntungan, bisa memilih jangka lebih panjang.- Pantau PerkembanganMemantau perkembangan investasi sangat penting. Ini bisa menjadi cara untuk memaksimalkan keuntungan reksadana yang dimiliki. Pada saat nilai jual tinggi, jika melepas aset dalam bentuk reksadana, dapat menghasilkan banyak keuntungan, demikian juga sebaliknya.Pada saat harga turun, Anda bisa memanfaatkan dana yang tersedia untuk membeli lebih banyak aset investasi. Saat ini untuk mengetahui apa itu reksadana cukup mudah sehingga siapa saja dapat berinvestasi dan mendapatkan keuntungan.Keuntungan dari produk reksadana membuat banyak orang tertarik untuk membelinya. hal ini tidak salah karena memang banyak yang merasakan perkembangan dana dan return optimal. Beberapa keuntungan yang diperoleh jika memilih reksadana sebagai instrumen investasi adalah:- Modal kecilSebelumnya banyak yang mengira bahwa untuk membeli reksadana membutuhkan modal besar. kenyataannya, hanya dengan Rp100 ribu saja sudah dapat berinvestasi dan mendapatkan keuntungan. Dengan modal terbatas semua orang bisa berinvestasi dan mendapat profit.- MudahBagi investor pemula, reksadana adalah pilihan tepat. Tanpa keahlian dan terlibat langsung, investor bisa mendapatkan keuntungan dari reksadana. Caranya cukup dengan memilih Manajer Investasi terpercaya.- Minim risikoMeski risiko dapat dialami oleh siapa saja, termasuk pemilik reksadana, namun dengan memilih instrument terbaik, hal ini bisa diminimalkan. Investor tetap nyaman menempatkan dananya dan dapat mendapat banyak manfaat.Keuntungan reksadana menjadikannya instrumen pilihan banyak investor. Manajer Investasi berpengalaman yang mengelolanya menjadikan semua investor berpeluang mendapatkan profit maksimal.Investor pemula maupun profesional tidak perlu bingung karena tersedia aplikasi online untuk berinvestasi reksadana. Salah satunya dari Aplikasi digibank by DBS yang mempunyai banyak kemudahan bagi pengguna. Platform ini sudah terpercaya dan terbukti bisa menjadi partner dalam berinvestasi.Kemudahan ini menjadikan tidak perlu menunda keinginan berinvestasi agar dana yang Anda miliki semakin berkembang. Aplikasi digibank by DBS dibuat sesuai dengan kebutuhan. Semua investor bisa menikmati keuntungan antara lain:Dengan Aplikasi digibank by DBS, investor dapat memilih produk dari 50 pilihan yang tersedia. Mulai dari jenis pasar uang, pendapatan tetap, campuran, sampai saham, semua tersedia. Anda bisa menyesuaikan dengan keinginan dan besar dana serta tujuan berinvestasi yang ingin dicapai.Meski banyak pilihan produk, namun investor tidak perlu bingung dalam memilih jenis reksadana. Dalam Aplikasi digibank by DBS tersedia fitur yang dapat membantu memilih produk dengan tiga kategori. Kategori pilihan tersebut adalah: produk dengan kinerja terbaik dan produk terpopuler, juga scoring produk terbaik.Salah satu alasan orang menunda keinginan berinvestasi karena menunggu banyak dana, hal ini kurang tepat. Dengan digibank by DBS semua orang dapat berinvestasi sesuai modal awal yang tersedia karena menyediakan produk reksadana mulai dari Rp100 ribu rupiah hingga nilai besar.Tidak sedikit yang ingin berinvestasi secara berkala. Aplikasi ini menyediakan fitur pembelian setiap bulannya yang sangat fleksibel. Untuk pembelian berkala, bank akan mendebit akun Anda 1 bulan sekali sampai jangka waktu berakhir. Anda juga bisa mengubah nominal pembelian dengan mudah, bisa dilakukan sendiri selama masa investasi berkala masih berlangsung.Tidak sedikit yang bingung untuk memulai berinvestasi karena harus melalui beberapa proses. Namun dengan digibank by DBS hal tersebut tidak perlu menjadi kendala. Semua proses bisa dikerjakan dari satu aplikasi. Mulai registrasi SID (Single Investor Identification), pembelian, penjualan sampai pengalihan produk dapat dilakukan sendiri dari smartphone sehingga lebih praktis.Semua keunggulan produk reksadana dapat dirasakan di Aplikasi digibank by DBS. Jika sudah siap dan ingin segera mendapatkan keuntungan reksadana, jangan menunda lagi. Segera gunakan Aplikasi digibank by DBS, dan pilih produk berdasarkan keinginan, nikmati keunggulan dan keuntungannya aplikasi terbaik ini. Meski dengan dana terbatas, bisa mendapat untung.