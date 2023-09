Menko Airlangga: Kemitraan RI-RRT Terus Berkembang, Membawa Kemakmuran, Stabilitas, dan Peluang

Advertisement

(ROS)

Jakarta: Jalinan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah berlangsung erat sejak lama. Di bidang ekonomi, RRT juga merupakan salah satu mitra dagang terbesar bagi Indonesia. Tercatat pada tahun lalu nilai investasi RRT tak kurang dari USD8,2 miliar dan menjadi peringkat tertinggi kedua di Indonesia. Total perdagangan kedua negara pada 2022 juga mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah dengan nilai sekitar USD133 miliar, meningkat lebih dari 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya."Kita hadir untuk memperingati tonggak penting hubungan bilateral RI-RRT, sekaligus juga untuk menegaskan kembali pentingnya kerja sama ekonomi kedua negara," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Reception of The 74th Anniversary of the Founding of the People’s Republic of China di Jakarta, Rabu, 20 September 2023.Menko Airlangga menekankan pentingnya semangat membina hubungan yang kuat dan langgeng antar kedua negara. Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia dan Tiongkok yang saat ini telah berjalan sepuluh tahun memiliki arti yang sangat penting bagi kedua negara. Kerja sama bilateral kedua negara juga kian berkembang, seperti di bidang pembangunan infrastruktur, industri ramah lingkungan, dan ekonomi digital."Sebagai gambaran komitmen kami terhadap ekonomi digital, dengan senang hati saya sampaikan bahwa Menteri Perdagangan Tiongkok dan saya baru-baru ini menandatangani Nota Kesepahaman untuk kerja sama di bidang ekonomi digital dan e-commerce," ungkap Menko Airlangga.Nota Kesepahaman ini menjadi dasar bagi eksplorasi bersama antara perusahaan-perusahaan kedua negara dalam mengintegrasikan teknologi Artificial Intelligence, meningkatkan sirkulasi komersial, mengoptimalkan sistem transportasi, memperkuat keuangan digital, dan memajukan layanan kesehatan digital.Kerja sama berwawasan ke depan ini menggarisbawahi pentingnya Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan dan pentingnya sektor ini dalam perekonomian modern. Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk membina kemitraan agar terus membuahkan hasil demi keuntungan bersama.Menko Airlangga juga menyampaikan apresiasi Pemerintah Indonesia kepada Tiongkok atas dukungan Tiongkok terhadap Outlook ASEAN di Indo-Pasifik, terutama dalam masa Keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun ini serta dalam upaya bersama untuk mencapai kesejahteraan dan stabilitas di kawasan."Sebagai penutup, saya sekali lagi ingin menyampaikan ucapan selamat yang tulus atas kesempatan baik ini, yang menandai peringatan 74 tahun berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Semoga kemitraan kita terus berkembang, membawa kemakmuran, stabilitas, dan peluang bagi masyarakat Indonesia dan Tiongkok," pungkas Menko Airlangga.Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi RI, Menteri Pertahanan RI, Menteri Perhubungan RI, Menteri Energi Uni Emirat Arab, Senator RI, dan Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia.