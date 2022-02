HUT ke-80, Bakrie Group Tekankan Pentingnya Peran Pemuda Membangun Negeri

(FZN)

Jakarta: Indonesia disebut memerlukan peran pemuda yang kreatif untuk membangun negeri. Dibutuhkan kemauan dan semangat anak muda untuk menyukseskan Indonesia Emas 2045.Hal itu diungkapkan CEO of PT Bakrie & Brothers Tbk Anindya Novyan Bakrie saat peluncuran program gerakan generasi bangun negeri bersama President Commissioner of PT Bakrie Global Ventura Aninditha Anestya Bakrie dan seluruh jajaran pimpinan perusahaan generasi ketiga Bakrie Group.“Kami luncurkan gerakan ini dengan harapan dapat mengembangkan anak muda Indonesia yang unggul untuk ikut mendukung Indonesia Emas 2045. Kami sediakan berbagai program seperti Kita Satu, I-Start, Gen Maker dan Better Me. Semua dibuat dan dirancang sedemikian rupa jadi kami butuh kemauan dan semangat anak muda Indonesia untuk menyukseskan program ini,” kata Anindya.Anindya menjelaskan, I-Start adalah salah satu program yang mengajak anak muda Indonesia untuk mengajukan ide dari berbagai sektor dengan tujuan memudahkan hidup orang banyak melalui inovasidan terobosan baru yang berbasis teknologi.“Bukan hanya I-Start, semua program generasi bangun negeri termasuk Kita Satu, Gen Maker dan Better Me akan mendapatkan pendanaan dan mentoring langsung dari para Generasi Ketiga Bakrie yang kompeten dibidangnya,” ujarnya.Anindya yakin program - program tersebut dapat mendukung pembangunan sumber daya manusia yang baik serta melahirkan anak muda yang kompeten, kreatif dan dapat membangun negerinya.Dia menyebut visi Indonesia Emas 2045 adalah bentuk usaha pemerintah demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Visi Indonesia Emas 2045 dibangun dengan 4 pilar yang diambil dari pancasila dan UUD 1945.“Visi Indonesia 2045 untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia yang lebih baik dan merata. Dengan kualitas manusia yang lebih tinggi, ekonomi Indonesia yang meningkat menjadi negara maju dan salah satu dari 5 kekuatan ekonomi terbesar dunia,” ujarnya.“Kami yakin dapat mendukung pembangunan sumber daya manusia yang baik lewat program - program yang kami hadirkan, Bakrie Group akan terus mendukung dan melahirkan anak muda yang kompeten, kreatif dan dapat membangun negerinya,” kata Aninditha Anestya Bakrie.