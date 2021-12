November 2021, Harga Minyak Mentah Indonesia Turun USD1,67/Barel

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan harga minyak mentah Indonesia atau ICP turun USD1,67 pada November 2021 dari posisi Oktober 2021 sebesar USD81,80 per barel menjadi USD80,13 per barel. Pada November, harga rata-rata minyak mentah jenis Sumatran Light Crude (SLC) turun USD1,37 per barel dari bulan sebelumnya sebesar USD81,52 per barel menjadi USD80,15 per barel."Beberapa faktor yang memengaruhi penurunan harga minyak mentah di pasar internasional, antara lain rencana Amerika Serikat dan beberapa negara seperti Tiongkok, Jepang, India, Inggris, dan Korea Selatan untuk melepaskan cadangan minyak strategis untuk mengatasi tingginya harga minyak," sebut Tim Harga Minyak Indonesia, dikutip dari Antara, Jumat, 10 Desember 2021.Cadangan minyak strategis yang akan dilepaskan ke pasar tersebut diperkirakan sebesar 71 juta barel. Selain itu, faktor lain yang memengaruhi harga minyak adalah melonjaknya kasus infeksi covid-19 di Eropa dengan beberapa negara seperti Austria, Belanda, dan Jerman yang kembali memutuskan untuk melakukan penguncian.Hal ini menyebabkan kekhawatiran terjadinya penurunan aktivitas ekonomi dan penurunan permintaan minyak mentah di kawasan."Selain itu, terdapat kekhawatiran dengan munculnya varian virus covid-19 baru, Omicron, di kawasan Afrika Selatan," sebut Tim.Badan Energi Internasional melalui laporannya pada November 2021 menyampaikan prediksi akan terjadi kelebihan pasokan pada 2022, dengan perkiraan bahwa suplai minyak mentah dari negara-negara non-OPEC akan meningkat sebesar dua juta BOPD dibandingkan dengan akhir 2021.Kedua, prediksi permintaan minyak mentah global tidak akan mencapai level sebelum pandemi sampai dengan akhir 2022, dengan perkiraan permintaan minyak mentah di 2022 hanya akan meningkat sebesar 1,4 juta BOPD dibandingkan dengan akhir 2021.Faktor ketiga, produksi minyak mentah global meningkat sebesar 1,4 juta BOPD di Oktober 2021 dan akan kembali meningkat November dan Desember 2021, antara lain berasal dari produksi di Teluk Meksiko setelah terimplikasi Badai Ida dan OPEC+ yang akan meningkatkan kuota produksi secara perlahan.Selain itu, peningkatan produksi yang cukup signifikan juga berasal dari Brasil, Kanada, Norwegia, Inggris, dan Guyana.OPEC melalui laporannya menyampaikan penurunan harga minyak mentah dunia selama November 2021 juga disebabkan penurunan proyeksi pertumbuhan permintaan minyak mentah global di 2021 sebesar 160 ribu BOPD dibandingkan proyeksi pada bulan sebelumnya menjadi 5,65 juta BOPD, sehingga proyeksi permintaan minyak mentah global di 2021 menjadi 96,44 juta BOPD."Juga terdapat penurunan proyeksi permintaan minyak mentah global di 2022 sebesar 160 ribu BOPD dibandingkan proyeksi pada bulan sebelumnya, menjadi 100,59 juta BOPD," kata Tim Harga Minyak dalam laporan tersebut.Terakhir, penguatan nilai tukar dolar AS terhadap sejumlah mata uang mencapai rekor tertinggi dalam 16 bulan terakhir seiring data perekonomian AS yang positif.Untuk kawasan Asia Pasifik, penurunan harga minyak mentah selain disebabkan oleh faktor-faktor tersebut juga dipengaruhi oleh impor minyak mentah Tiongkok yang merosot hingga level terendah dalam tiga tahun terakhir akibat tingginya harga minyak dan pembatasan kuota impor untuk kilang-kilang independen.Selain itu, kembali melonjaknya kasus infeksi covid-19 di beberapa negara di Asia, seperti Singapura, Korea Selatan dan Tiongkok, serta penurunan proyeksi permintaan minyak mentah Tiongkok dan India akibat lockdown di sejumlah daerah dan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dari yang diprediksi sebelumnya.