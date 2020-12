Kinerja Sandi dan M Lutfi Dipercaya Bantu Jokowi Genjot Ekonomi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) merombak susunan Kabinet Indonesia Maju Jilid 2. Ada enam posisi menteri dan lima wakil menteri (wamen) yang dipercaya untuk membantu Kepala Negara mewujudkan Indonesia Maju.Dari enam menteri anyar, dua nama di antaranya paling dipercaya sejumlah pengamat dapat membantu Jokowi merealisasikan Indonesia yang lebih maju. Keduanya adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno serta Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi "Ada memang sosok yang bagus seperti Pak Lutfi di Menteri Perdagangan. Itu memang cukup diapresiasi karena punya pengalaman dan jaringan yang luas," ucap Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira kepada Medcom.id, Kamis, 24 Desember 2020.Meskipun demikian, Bhima mengingatkan bahwa para pelaku usaha masih 'wait and see' dan skeptis terhadap susunan kabinet yang baru tersebut. Para pelaku usaha masih belum yakin apakah menteri-menteri baru ini bisa meningkatkan dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional di 2021."Jadi kita bisa lihat tiga bulan ke depan. Kalau tidak ada perbaikan kinerja yang signifikan, saya kira desakan dari investor dan dunia usaha untuk melakukan reshuffle kembali itu juga bisa menguat. Jadi ini harus diperhatikan oleh para menteri yang baru," tuturnya.Sementara itu, pengamat ekonomi senior dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah optimistis pergantian susunan Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 ini bisa membantu pemulihan ekonomi nasional."Beberapa nama yang saya kira cukup menjanjikan seperti Sandi dan M Lutfi, karena punya rekam jejak keberhasilan sebagai pengusaha," paparnya.Namun demikian, Piter menyebut bahwa utak atik Jokowi kali ini belum meyakinkan sepenuhnya. Ia menyoroti penunjukan Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan (Menkes)."Tantangan yang lebih besar saya kira adalah Budi Gunadi Sadikin yang masuk dunia sangat berbeda. Tapi kita bisa berharap Budi Gunadi Sadikin bisa menjadi pilihan tepat, karena yang dibutuhkan adalah seorang menteri, bukan dokter," jelas dia.Secara keseluruhan, Piter mengapresiasi langkah Jokowi yang berani merombak susunan Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 di tengah pandemi covid-19. Penting memang, sebab pemulihan ekonomi harus segera direalisasikan."Secara keseluruhan langkah Pak Jokowi melakukan reshuffle membuka peluang perbaikan kinerja kabinet, terutama dalam melakukan pemulihan ekonomi," pungkas Piter.(DEV)