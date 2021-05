Harga Cabai Tercatat Masih Tinggi Usai Lebaran

Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan per 14 Mei 2021, harga rata-rata cabai di sejumlah pasar mengalami peningkatan dari 3,13 persen hingga 11,03 persen. Jakarta: Harga komoditas pangan pokok masih terpantau cukup tinggi di beberapa wilayah usai hari raya Idulfitri , khususnya komoditas cabai Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan per 14 Mei 2021, harga rata-rata cabai di sejumlah pasar mengalami peningkatan dari 3,13 persen hingga 11,03 persen.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Sementara untuk harga rata-rata komoditas lain yang mengalami peningkatan cukup signifikan adalah minyak goreng curah meningkat 2,92 persen ke level Rp14.100 per kg, harga rata-rata kedelai impor naik 5,88 persen ke level Rp12.600 per kg, dan harga rata-rata bawang putih honan naik 3,11 persen menjadi Rp29.800 per kg.



Sedangkan harga rata-rata daging sapi sudah berangsur-angsur turun dari Rp139.100 pada H-1 menjadi Rp132.700 per kg pada 14 Mei 2021.

Mengutip data tersebut, harga cabai merah besar berada di level Rp58.400 per kilogram (kg) atau naik 11,03 persen dari harga per 12 Mei 2021.Kemudian harga cabai merah keriting naik 3,14 persen dari Rp44.600 per kg menjadi Rp46 ribu per kg di hari ketiga Lebaran.Lalu cabai rawit merah meningkat dari Rp74.400 per kg pada H-1 Lebaran menjadi Rp77.900 per kg pada H+3 Lebaran, atau meningkat 4,7 persen.(Des)