Makin Mahal, Emas Antam Dibanderol Rp981 Ribu/Gram

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Jakarta: Harga emas milik PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) pada perdagangan di level Rp981 ribu per gram atau naik Rp8.000 per gram ketimbang perdagangan di hari sebelumnya.Mengutip laman Logam Mulia Antam, Rabu, 16 November 2022, pembelian buyback harga emas Antam sebesar Rp884 ribu per gram atau naik sebanyak Rp9.000 per gram.Untuk emas batangan dengan ukuran tiga gram dibanderol sebesar Rp2,839 juta. Sedangkan emas batangan dengan ukuran lima gram harganya yakni Rp4,709 juta.Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam, harganya yaitu Rp9,340 juta. Kemudian untuk pembelian emas dengan ukuran 25 gram, harganya yaitu Rp23,187 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp46.2 juta.Untuk pembelian emas dengan ukuran 100 gram, harganya Rp92,3 juta. Pembelian emas dengan ukuran 250 gram harganya sebesar Rp230,5 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 500 gram, harganya Rp460,8 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 1.000 gram, harganya Rp921,6 juta.Sementara itu, harga emas dunia terkoreksi pada perdagangan pagi Rabu, 15 November 2022. Harga emas bertengger di atas level psikologis baru USD1.776,80 per ounce.Harga emas telah didorong data inflasi AS Oktober yang lebih rendah dari perkiraan dan Wakil Ketua Federal Reserve Lael Brainard mengatakan bank sentral dapat segera memperlambat laju kenaikan suku bunganya."Saya pikir mungkin akan tepat segera untuk bergerak ke laju kenaikan suku bunga yang lebih lambat," katanya.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id.