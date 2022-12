Tempat Wisata Sambut Kenaikan Kunjungan Natal & Tahun Baru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Berbagai destinasi wisata Indonesia mulai berbenah diri menyambut musim liburan akhir tahun. Perbaikan fasilitas dilakukan untuk memenuhi animo pengunjung jelang akhir tahun. Hal ini mengikuti himbauan pemerintah agar tempat wisata bisa memberikan pelayanan yang nyaman.CEO The Lodge Group Heni Smith mengatakan sudah melakukan peremajaan pada sejumlah fasilitas, termasuk fasilitas trekking yang melewati hutan pinus, sungai hingga Patahan Lembang."Dengan udara yang sejuk dan bebas polusi, trekking di area pegunungan hutan pinus Maribaya cocok bagi pengunjung yang hobi jalan,” ungkap dia dikutip dari keteranganya, Sabtu, 24 Desember 2022.Selain itu, juga terdapat dua resort di dalam kawasan ini agar pengunjung dapat merasakan sensasi menginap dengan latar belakang alam lepas. The Lodge Maribaya menyediakan seperti Bamboo Sky, Sky Tree dan Valley Swing.“Jumlah rata-rata pengunjung pada musim liburan adalah 2.000 orang per harinya. Pengunjung didominasi oleh keluarga dan mereka masih membeli tiket masuk di loket sehingga antrian kadang mengular," jelas dia.Dari jumlah itu pengunjung The Lodge tidak hanya perorangan atau keluarga. Tetapi, banyak juga rombongan korporasi dan institusi pendidikan yang melakukan outing ke The Lodge."Berdasarkan data kami, kenaikan kunjungan wisata diprediksikan akan naik hingga 30% dibandingkan tahun lalu," jelas dia.Heni mengatakan agen tiket dan pengunjung rombongan butuh waktu untuk melakukan verifikasi reservasi dan pembayaran yang dilakukan oleh rombongan."Dengan sistem ticketing ini, kami harap liburan akhir tahun di The Lodge menjadi lebih seru, berkesan dan pastinya anti ribet bagi pengunjung dan kami sebagai pihak pengelola,” jelas dia.Co-founder & CEO, GOERS Sammy Ramadhan menambahkan pengembangan sistem booking tiket rombongan dapat meningkatkan efisiensi pencatatan booking hanya dalam hitungan menit."Fitur ini dikembangkan agar proses pencatatan transaksi, dan ketertelusuran pembayaran uang muka rombongan serta pelunasannya valid dan mudah,” ungkap dia.Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengimbau para pengelola tempat wisata mempersiapkan diri menyambut wisatawan pada libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023."Ya saya kira diharapkan bahwa karena pandemi sudah landai di libur Natal dan Tahun Baru ini, tentu mereka (masyarakat) sudah lama kan tidak liburan. Oleh karena itu, tempat-tempat wisata lebih awal menyiapkan diri ya," kata Ma'ruf Amin usai berolahraga pagi di Kawasan Nusa Dua, Bali, Jumat.Dia juga mendorong para pengelola tempat wisata memberikan segala informasi terkait destinasi wisata tersebut supaya pengunjung merasa nyaman, sekaligus mendorong menghidupkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).