Indosat dan Tri Sepakat Merger

Jakarta: PT Indosat Tbk dan PT Hutchison 3 Indonesia (H3I) akhirnya sepakat untuk menggabungkan atau merger bisnis kedua perusahaan. Ooredoo Q.P.S.C dan CK Hutchison Holdings Limited telah sepakat melakukan transaksi definitif. Perusahaan hasil gabungan akan diberi nama PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk.Hasil penggabungan dua bisnis perusahaan diyakini akan menjadikan perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di Indonesia dengan perkiraan pendapatan tahunan hingga USD3 miliar. Perusahaan gabungan akan memiliki skala, kemampuan keuangan, dan keahlian untuk bersaing dengan lebih efektif.Managing Director of Ooredoo Group Aziz Aluthman Fakhroo mengatakan, kesepakatan ini adalah suatu langkah besar untuk mencapai visi bersama dalam menciptakan nilai yang luar biasa untuk para pelanggan dan pemegang saham lewat penggabungan dua perusahaan telekomunikasi."Dengan adanya kesepakatan ini, kami sekarang bisa fokus untuk menyelesaikan transaksi dan bekerja sama dengan CK Hutchison untuk menggabungkan keahlian dari masing-masing grup telekomunikasi global untuk membangun perusahaan telekomunikasi digital kelas dunia di Indonesia," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat, 17 September 2021.Group Co-Managing Director of CK Hutchison Holdings Canning Fok juga menjelaskan kesepakatan ini adalah kesempatan besar untuk membangun perusahaan telekomunikasi yang lebih kuat dan inovatif di Indonesia."Indosat Ooredoo Hutchison akan berada pada posisi yang dapat mempercepat laju pembangunan dan perkembangan jaringan untuk mendukung agenda digital pemerintah Indonesia, serta memberikan manfaat bagi para pelanggan dan masyarakat Indonesia pada umumnya," jelas Canning Fok.Sementara, Chairman of the Board of Directors at Ooredoo Group H.E. Sheikh Faisal Bin Thani Al Thani menambahkan, penggabungan kedua bisnis ini merupakan transaksi besar untuk Asia dan untuk Ooredoo group. Penggabungan bisnis ini sejalan dengan strategi perseroan untuk memberikan nilai tambah lewat portfolio kami dan mempercepat proses digitalisasi dalam kegiatan bisnis global kami."Saya berharap kesepakatan ini akan tumbuh menjadi kemitraan jangka panjang yang sukses dengan CK Hutchison. Saya juga menantikan kerja sama kedepannya untuk membangun Indosat Ooredoo Hutchison menjadi perusahaan digital yang unggul di Indonesia," ucap Sheikh Faisal Bin Thani Al Thani.