Peringati Hari Sampah Nasional, PLN dan KLHK Dorong Zero Waste

Jakarta: PT PLN (Persero) menjalin kolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mendorong pengelolaan sampah di Tanah Air, yaitu dengan menyelenggarakan program 'Compost Day, Kompos Satu Negeri.'Program yang dirilis berbarengan dengan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2023 itu menjadi bagian penting dalam upaya menyelesaikan permasalahan sampah secara tuntas, terutama untuk pengelolaan sampah jenis organik."Sampah organik memiliki kontribusi besar terhadap emisi gas rumah kaca, sehingga harus dikelola dengan baik. Sebagai aksi nyata, maka dalam HPSN 2023 ini kami jadikan babak baru pengelolaan sampah menuju zero waste Indonesia demi pengendalian perubahan iklim,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya, melalui siaran pers, Selasa, 28 Februari 2023.Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 KLHK Rosa Vivien Ratnawati menambahkan program zero waste diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah mulai dari level rumah tangga. Gerakan ini akan diselenggarakan secara nasional hingga tercapainya net zero emission di Tanah Air."Semoga kegiatan ini dapat memberikan edukasi tentang pentingnya mengelola sampah organik. Kami juga berharap partisipasi masyarakat dalam mengelola sampahnya semakin meningkat di masa depan,” kata Rosa.Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan bahwa PLN mendukung penuh upaya KLHK dalam pengelolaan sampah di tanah air. Dalam hal ini PLN juga telah mengambil langkah konkret dengan memanfaatkan sampah sebagai bahan bakar pembangkit listrik PLN."Sebagaimana ditunjukkan dalam acara pameran di Lapangan Banteng, kami telah memanfaatkan Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) yang berasal dari sampah di TPSA Bagendung Cilegon untuk bahan bakar pendamping pembangkit atau co-firing," kata Darmawan.Program pemanfaatan BBJP ini mampu mengurangi permasalahan sampah di kota Cilegon di mana per hari sebanyak 30 ton sampah diolah menjadi bahan baku co-firing. Artinya, dalam setahun 9 ribu ton sampah diolah.Tidak hanya berdampak besar terhadap lingkungan, pabrik pengolahan BBJP ini juga memengaruhi perekonomian Kota Cilegon. Sebab, selain mampu mengurangi volume sampah, juga dapat meningkatkan perekonomian dan menyerap tenaga kerja lokal.Lebih lanjut Darmawan menyampaikan kolaborasi PLN dengan KLHK terkait pengelolaan sampah adalah bentuk nyata penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Untuk itu pihaknya akan terus mendorong pemanfaatan sampah di lingkungan pembangkit PLN sehingga mendorong tercapainya zero waste."Partisipasi dalam penyelenggaraan acara HPSN 2023 adalah wujud komitmen PLN dalam pelestarian lingkungan. Tidak hanya memanfaatkan sampah untuk pembangkit, demi mereduksi emisi karbon kami juga menyelenggarakan program penghijauan dan empowerment masyarakat di lingkungan pembangkit PLN," kata Darmawan.