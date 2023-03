Perhatian! Awal Puasa, Cabai Merah hingga Daging Ayam Mulai Naik Nih

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Mayoritas harga pangan turun

Jakarta: Sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan harga awal bulan puasa. Ini terungkap dari laporan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional pada laman Harga Pangan, yang diperbarui pada Sabtu, 25 Maret 2023.Dalam laman resmi yang dikelola Bank Indonesia dan pemerintah tersebut, cabai merah keriting menjadi komoditas pangan yang paling tinggi kenaikannya secara persentase. Komoditas tersebut dijual dengan harga Rp47.400 per kg, naik 1,61 persen atau Rp750.Selanjutnya ada beras kualitas super II yang dijual dengan harga Rp13.400 per kg, naik 1,52 persen atau Rp200. Kemudian cabai rawit hijau dibanderol dengan harga Rp42.450 per kg, naik 0,95 persen atau Rp400.Selanjutnya ada beras kualitas super II yang dijual dengan harga Rp13.400 per kg, naik 1,52 persen atau Rp200. Kemudian cabai rawit hijau dibanderol dengan harga Rp42.450 per kg, naik 0,95 persen atau Rp400.Lalu beras kualitas bawah II yang dijual dengan harga Rp11.150 per kg, naik 0,45 persen atau Rp50. Telur ayam ras segar seharga Rp29.400 per kg, naik 0,34 persen atau Rp200. Daging ayam ras segar Rp33.800 per kg, naik 0,15 persen atau Rp50.Meskipun demikian, mayoritas harga komoditas pangan di awal Bulan Puasa ini mengalami penurunan. Tercatat ada 14 dari 21 komoditas yang mengalami penurunan.Komoditas pangan tersebut adalah bawang merah ukuran sedang yang turun 0,69 persen atau Rp250 menjadi Rp35.800 per kg, bawang putih ukuran sedang turun 0,31 persen atau Rp100 menjadi Rp32.350 per kg, beras kualitas bawah I turun 0,87 persen atau Rp100 menjadi Rp11.350 per kg.Kemudian beras kualitas medium I turun 1,54 persen atau Rp200 menjadi Rp12.800 per kg, beras kualitas medium II turun 0,79 persen atau Rp100 menjadi Rp12.600 per kg, cabai merah besar turun 1,66 persen atau Rp750 menjadi Rp44.550 per kg.Selanjutnya ada daging sapi kualitas 1 turun 0,92 persen atau Rp1.250 menjadi Rp134.250 per kg, daging sapi kualitas 2 turun 1,84 persen atau Rp2.350 menjadi Rp125.200 per kg, gula pasir kualitas premium turun 2,03 persen atau Rp300 menjadi Rp14.500 per kg.Lalu gula pasir lokal turun 0,35 persen atau Rp50 menjadi Rp14.100 per kg, minyak goreng curah turun 1.03 persen atau Rp150 menjadi Rp14.450 per kg, minyak goreng kemasan bermerek 1 turun 1,22 persen atau Rp250 menjadi Rp20.250 per kg, serta minyak goreng kemasan bermerek 2 turun 0,53 persen atau Rp100 menjadi Rp18.900 per kg.