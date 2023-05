Jelang War Tiket Coldplay Besok, Banyak Masyarakat Buka Rekening BCA

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Menjelang dibukanya pembelian tiket konser Coldplay 'Music of The Spheres World Tour 2023' yang akan digelar 15 November 2023 di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta BCA mencatat peningkatan pembukaan rekening baru.Asal tahu saja, nasabah BCA mendapatkan kesempatan lebih awal untuk membeli tiket Coldplay yaitu pada 17-18 Mei 2023. Nasabah BCA bisa membeli tiket band asal Inggris itu besok mulai pukul 10.00 WIB.EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F Haryn mengatakan pihaknya mencatat pertumbuhan rekening nasabah yang positif jelang presale tiket konser Coldplay."Di samping adanya kebutuhan perbankan dari masyarakat, kami melihat kebutuhan untuk pembelian tiket konser Coldplay juga turut berkontribusi bagi penambahan jumlah rekening," katanya kepada Medcom.id, Selasa, 16 Mei 2023.Hingga akhir Maret 2023, BCA telah melayani lebih dari 36 juta rekening nasabah, atau tercatat tumbuh 23 persen year on year (YoY).Pertumbuhan ini didukung oleh pembukaan rekening baru melalui kanal online yang mencapai 1,1 juta di kuartal I-2023, atau 63 persen dari total pembukaan rekening baru."Kami mengapresiasi antusiasme masyarakat dan nasabah atas konser Coldplay 'Music of The Spheres World Tour 2023'," ucapnya.Sebagai bank partner dalam konser Coldplay, Direktur Utama BCA Jahja Setiaatmadja sebelumnya juga telah menjamin sistem perbankan aman dan andal untuk menghadapi serbuan pembayaran tiket Coldplay."Aman, (tidak down)," ungkapnya kepada Medcom.id beberapa waktu lalu.Seperti diketahui, pre-sale tiket Coldplay diperuntukkan bagi nasabah BCA. Jika kamu nasabah BCA, maka kamu bisa membelinya melalui situs coldplayinjakarta.com dan kemudian melakukan pembayaran melalui virtual account BCA (dengan sumber dana rekening BCA)/Debit BCA Mastercard/Kartu Kredit BCA (Visa, Mastercard, Amex, JCB).