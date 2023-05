KAI Bagi-bagi Tiket Eksekutif, Begini Caranya

(ANN)

Jakarta: PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI kebali membagikan tiket kereta eksekutif gratis melalui program Trip and Win “Experience The Journey and Win The Adventure with KAI” periode 15 Mei - 15 Juni 2023.“Melalui program Undian Trip & Win, kami hadirkan sebagai wujud terima kasih kepada para pelanggan setia kereta api, sekaligus guna meningkatkan animo masyarakat melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi massal kereta api,” ujar VP Public Relations KAI Joni Martinus dalam keterangan tertulis, Kamis, 18 Mei 2023.Joni menjelaskan, pelanggan yang berhak mengikuti undian Trip and Win adalah pelanggan yang melakukan perjalanan atau pemesanan/pembelian via aplikasi KAI Access untuk KA Kaligung, Kamandaka, Joglosemarkerto, dan Sindang Marga minimal sebanyak enam kali pada periode 15 Mei sampai dengan 15 Juni 2023.Undian pemenang akan dilakukan oleh KAI untuk sepuluh pemenang yang masing-masing mendapatkan satu voucher tiket kereta kelas eksekutif untuk rute manapun. Pemenang akan diumumkan dan dimention melalui media sosial KAI121 setelah tanggal 15 Juni 2023.Program ini tidak berlaku untuk reduksi infant, pegawai KAI Group beserta keluarga dan pensiunan."Semoga dengan hadirnya program Undian Trip & Win, minat masyarakat untuk bertransportasi menggunakan kereta api serta bertransaksi melalui KAI Access semakin tinggi," ucap Joni.