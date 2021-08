HUT ke-275, Pos Indonesia Luncurkan 2 Platform Baru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bandung; Memperingati HUT ke-275, PT Pos Indonesia (Persero) memperkenalkan identitas layanan digital baru yaitu PosAja dan Pospay. Mereka juga meresmikan layanan Contact Center HALO POS 1500161.Sejumlah layanan tersebut merupakan bentuk komitmen PT Pos Indonesia untuk menghadirkan layanan prima kepada masyarakat. Sesuai dengan perkembangan teknologi dan keuangan saat ini.Grand Launching dihelat dalam acara Apel Peringatan HUT ke-275 yang mengusung tema “Pos Indonesia Membangun Negeri’ yang berlangsung, Kamis, 26 Agustus 2021 di Kantor Pusat PT Pos Indonesia (Persero) Jl Cilaki No 73 Bandung. Launching dilakukan oleh Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal Rochmad Djoemadi bersama jajaran Direksi dan Komisaris Pos Indonesia."Layanan Digital kurir ‘PosAja!’ ini melambangkan visi untuk terus tumbuh (growth), keandalan (speed) dan pilihan terbaik (smart). Mudah diingat, mudah disebut, serta menganut konsep Anak Muda yang Energik, Antusias, Milenial, Modern dan Digital. Sedangkan Pospay, merupakan platform digital keuangan PT Pos Indonesia, yang memberi kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi keuangan," jelas Faizal Rochmad Djoemadi.Lebih lanjut Faizal mengungkapkan bahwa layanan digital kurir PosAja merupakan lambang komitmen PT Pos Indonesia (Persero) dalam melayani untuk menyatukan Indonesia dan menjangkau hingga seluruh pelosok nusantara."Sebagai identitas baru layanan kurir Pos Indonesia yang merepresentasikan visi Pos Indonesia untuk terus tumbuh dan memberikan layanan yang terbaik bagi seluruh insan bangsa Indonesia. Dengan didukung dengan cakupan ke seluruh pelosok Indonesia dan layanan yang dapat diandalkan, dan berkomitmen untuk terus menyambungkan seluruh nusantara," imbuhnya.Aplikasi PosAja merupakan penyempurnaan dari aplikasi sebelumnya yaitu QPosin Aja. Dengan aplikasi yang lebih user friendly bagi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan user experience pengguna. Sebagai informasi, soft launching aplikasi tersebut telah dilakukan, Selasa 17 Agustus 2021 lalu.Aplikasi digital courier PosAja dapat diunduh dan diinstal melalui AppStore dan PlayStore. Dengan melakukan install aplikasi, masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan kurir PT Pos Indonesia, dari permintaan pick up kiriman hingga jejak lacak kiriman.Faizal menambahkan, kehadiran Pospay juga mendukung para nasabah untuk mampu mendirikan unit bisnis kantor pos mandiri berupa Pospay Agen. Layanan Pospay bahkan menjangkau kebutuhan para Pekerja Migran Indonesia untuk melakukan proses transaksi keuangan dari luar negeri untuk kebutuhan transaksi yang ada di dalam negeri."Keberadaan layanan Pospay PT Pos Indonesia menjawab kebutuhan seluruh lapisan masyarakat saat ini mulai dari pelaku bisnis konvensional dan syariah, milenial, pelaku UMKM, pedagang kecil dan menengah secara mudah, cepat, aman serta tidak terbatas geografis dan waktu," tambahnya.Banyak layanan keuangan digital yang dapat dinikmati oleh pengguna Pospay, mulai dari layanan transaksi pembayaran berbagai macam tagihan, transaksi Q-RIS, transfer dana rekening giro pos ke berbagai rekening bank hingga 50 juta rupiah per hari, kirim weselpos kepada penerima yang tidak memiliki rekening bank, saldo tidak terbatas.Serta layanan syariah termasuk zakat, infaq, shodaqoh, wakaf dan qurban, tidak adanya biaya administrasi bulanan maupun bunga atas simpanan, hingga pembayaran pajak sebagai bentuk dukungan bagi pembangunan Indonesia."Pospay sangat tepat menjadi sarana Digital Financial Inclusion, karena Pospay membantu pedagang kecil dan masyarakat yang tidak memiliki rekening bank dapat melakukan transaksi seperti perbankan," tandasnya.Terkait dengan layanan Contact Center Halo Pos 1500161, Faizal menjelaskan, Layanan Halo Pos Indonesia telah hadir sejak 2016 dengan penyediaan layanan pelanggan menggunakan single nomor akses yaitu 161, yang saat itu masih belum terintegrasi dengan kanal contact lainnya.Pos Indonesia terus berbenah hingga menghadirkan Layanan Contact Center Halo Pos 1500161 pada medio Mei 2021, dan kini hadir New Layanan Contact Center Halo Pos 1500161."Hadirnya Layanan New Contact Center Halo Pos 1500161 ini merupakan komitmen kami untuk memberikan the brand new customer experience yang prima kepada seluruh pelanggan Pos Indonesia di seluruh pelosok Indonesia," imbuhnya.Dalam acara launching tersebut, juga dilakukan demo penggunaan aplikasi POS Aja dan Pospay oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Direktur Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi dan dilanjutkan dengan demo Demo Contact Center Hallo Pos.Dalam rangkaian peringatan HUT Pos Indonesia ke-275 tersebut juga diumumkan pemenang Instagram Competition serta Lomba Cover Mars Pos Indonesia dilanjutkan dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang.Sebagai penutup, Faizal menyebutkan bahwa Pos Indonesia juga menggelar serangkaian program promo bagi pengguna jasa Pos Indonesia."Ada berbagai program promo dalam rangka peringatan HUT Pos Indonesia ke-275, diantaranya adalah diskon ongkos kirim layanan Kilat Khusus secara nasional up to 75 persen untuk tujuan domestik dan diskon up to 27,5 persen untuk kiriman Pos International," pungkas Faizal.(REN)