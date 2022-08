Emas Antam Masih Stabil di Rp972 Ribu/Gram

Berikut daftar harga emas 24 karat Antam per 26 Agustus 2022:

Jakarta: Pergerakan harga emas 24 karat milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) masih bergerak stagnan pada hari ini. Harga emas Antam tidak sejalan dengan emas dunia yang menguat.Mengutip laman Logam Mulia Antam, Jumat, 26 Agustus 2022, harga emas Antam di Butik Emas LM Gedung Antam tercatat masih berada di level Rp972 ribu per gram.Senada, harga pembelian kembali (buyback) emas pun juga stagnan di posisi Rp837 ribu per gram. Harga perak juga bergerak stagnan pagi ini. Harga perak dibanderol ke level Rp10.200 per gram.1. Emas batangan 0,5 gram Rp536 ribu.2. Emas batangan 1 gram Rp972 ribu.3. Emas batangan 2 gram Rp1,88 juta.4. Emas batangan 3 gram Rp2,80 juta.5. Emas batangan 5 gram Rp4,63 juta.6. Emas batangan 10 gram Rp9,21 juta.7. Emas batangan 25 gram Rp22,91 juta.8. Emas batangan 50 gram Rp45,74 juta.9. Emas batangan 100 gram Rp91,41 juta.10. Emas batangan 250 gram Rp228,2 juta.11. Emas batangan 500 gram Rp456,3 juta.12. Emas batangan 1 kilogram Rp912,6 juta. Harga emas dunia berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange naik pada perdagangan Kamis waktu setempat. Hal ini karena dolar AS melemah. Harga kontrak emas teraktif untuk pengiriman Desember naik USD9,9 atau 0,56 persen menjadi USD1.771,4 per ounce.Sementara itu, harga perak untuk pengiriman September naik 21,3 sen atau 1,13 persen menjadi USD19,12 per ounce. Platinum untuk pengiriman Oktober naik USD7,1 atau 0,82 persen menjadi USD873,9 per ounce.Data ekonomi yang dirilis pada Kamis beragam. Departemen Perdagangan AS melaporkan produk domestik bruto (PDB) riil AS turun pada tingkat tahunan sebesar 0,6 persen pada kuartal kedua 2022, menyusul penurunan 1,6 persen pada kuartal pertama.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan klaim pengangguran awal AS turun 2.000 menjadi 243 ribu dalam pekan yang berakhir 20 Agustus.