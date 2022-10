Pembangkit Batu Bara Eropa Kembali Hidup, Dongkrak HBA ke USD330,97/Ton

Baca juga: Indonesia Penghasil Batu Bara Terbesar Di Dunia





Jakarta: Pengoperasian kembali pembangkit batu bara di sebagian negara Eropa turut mengerek permintaan batu bara global.Hal itu pun membuat Harga Batu bara Acuan (HBA) pada Oktober 2022 mengalami kenaikan sebesar USD11,75 per ton menjadi USD330,97 per ton dari September, yaitu USD319,22 per ton.Kenaikan HBA Oktober ini dipengaruhi oleh naiknya rata-rata indeks bulanan penyusunan HBA, yaitu ICI naik 3,63 persen, Platts naik 4,41 persen, GNCC naik 3,98 persen, dan NEX naik 3,08 persen."Selain naiknya rata-rata indeks, negara-negara Eropa seperti Jerman, Belanda dan Belgia telah menghidupkan kembali pembangkit batu bara sebagai dampak dari pemangkasan gas oleh Rusia," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi, dikutip Senin, 10 Oktober 2022.Faktor lain yang memengaruhi kenaikan HBA adalah adanya kendala pasokan gas alam di Eropa."Adanya kebocoran jaringan gas yang terjadi di Laut Baltik sehingga harga gas melonjak," ungkap Agung.Pergerakan HBA Oktober ini merupakan yang tertinggi sejak awal 2022, dengan nilai tertinggi sebelumnya terjadi pada Juni, HBA terkerek hingga menyentuh angka USD323,91 per ton.Faktor kondisi geopolitik Eropa imbas konflik Rusia-Ukraina serta krisis listrik di India akibat gelombang hawa panas masih menjadi faktor penggerak utama.Setelahnya HBA cenderung fluktuatif mengalami kenaikan dan penurunan. HBA Agustus ada di angka USD321,59 per ton dan September lalu sebesar USD319,22 per ton.