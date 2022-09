Kenaikan Harga BBM belum Berdampak ke Naiknya Sembako di Boyolali

baca juga: Kenaikan Harga BBM Jadi Momentum Benahi Angkutan Umum

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Boyolali: Pemerintah Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin), menyebutkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM ) belum berdampak ke harga beberapa kebutuhan pokok di pasar tradisional setempat."Bahkan, harga telur turun Rp2.000 per kg dari Rp29 ribu per kg menjadi Rp27 ribu per kg dan stok relatif cukup," kata Kepala Disdagperin Kabupaten Boyolali Karseno di Boyolali dikutip dari Antara, Senin, 5 September 2022.Dia mengatakan dari hasil pantauan di pasar, beberapa kebutuhan pokok masih stabil sebelum harga telur turun menjadi Rp27 ribu per kg. Karseno menjelaskan ada beberapa harga kebutuhan pokok seperti cabai memang meningkat, tetapi masih wajar dan terjangkau masyarakat.Selain itu, persediaan barang kebutuhan pokok juga masih cukup melimpah karena pasokan ke pedagang selama ini, berjalan lancar dan stabil."Kami terus menurunkan petugas untuk memantau perkembangan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional," katanya.Berdasarkan pantauan harga di pasar tradisional di Boyolali, harga gula pasir Rp12.500 per kg, minyak goreng Rp14 ribu per liter, beras antara Rp10.500 per kg hingga Rp12.500 per kg, daging ayam Rp31 ribu per kg, daging sapi kualitas satu Rp120 ribu per kg, terigu Rp12 ribu per kg, cabai rawit merah Rp50 ribu per kg, cabai merah besar Rp60 ribu per kg, bawang merah Rp30 ribu per kg, dan bawang putih Rp24 ribu per kg. Sementara itu, Anti, pedagang sembako, mengatakan pada kondisi normal, harga telur dijual antara Rp22 ribu per kg hingga Rp25 ribu per kg."Harga telur kini masih naik turun. Harga itu dari tingkat distributor dan pedagang hanya menyesuaikan saja," katanya.Pedagang lainnya, Siti Rokimah mengatakan harga barang kebutuhan pokok masih stabil beras C4 misalnya dijual Rp12 ribu per kg hingga Rp12.500 per kg dan minyak goreng stabil Rp14 ribu per liter.