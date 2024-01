Naik 27%, Jumlah Penumpang Kereta Api saat Nataru Capai 3,5 Juta

Baca juga: Layanan KA di Stasiun Garut Sudah Normal Lagi

Stasiun terpadat dan penumpang asing

Jakarta: PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat jumlah penumpang kereta api selama periode Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru), sejak 21 Desember 2023 sampai 7 Januari 2024, sebanyak 3.505.787 penumpang. Jumlah itu meningkat 27 persen dibanding periode Nataru sebelumnya yang sebanyak 2.751.598 penumpang.Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo menjelaskan, kenaikan ini dipengaruhi oleh peningkatan jumlah perjalanan kereta api (KA) selama periode Natal-Tahun Baru."Sementara, total perjalanan KA Jarak Jauh dan Lokal yang dikelola KAI adalah sebanyak 6.522 perjalanan KA atau rata-rata 362 perjalanan KA per hari," kata Didiek di Jakarta, Senin, 8 Januari 2024.Total perjalanan saat Nataru kali ini juga mengalami kenaikan sebanyak 21 persen dibanding jumlah perjalanan KA pada periode Nataru sebelumnya yang sebanyak 5.379 perjalanan atau rata-rata 299 perjalanan per hari.Rincian volume pelanggan pada Angkutan Nataru tahun ini yaitu KA Jarak Jauh sebanyak 2.889.523 penumpang (terdiri dari 2.307.725 KA Jarak Jauh komersial dan 581.798 KA Jarak Jauh PSO) dan 616.264 penumpang KA Lokal (terdiri dari 259.799 KA Lokal Komersial dan 356.465 KA Lokal PSO).Untuk KA Jarak Jauh komersial terdiri dari 783.239 penumpang Kereta Eksekutif, 147.621 penumpang Kereta Bisnis, 1.366.670 penumpang Kereta Ekonomi, 8.739 penumpang Kereta Luxury, dan 1.456 penumpang Kereta Kompartemen.Didiek menyebutkan, kereta Kelas Eksekutif menjadi favorit masyarakat pada periode Nataru kali ini yaitu KA Ranggajati relasi Cirebon-Jember pp, KA Wijayakusuma relasi Cilacap-Ketapang pp, dan KA Pandalungan relasi Gambir-Jember pp."Pencapaian positif di masa Angkutan Nataru ini juga terdapat di sisi ketepatan waktu atau On Time Performance keberangkatan kereta api mencapai 99,3 persen dan kedatangan kereta api mencapai 98,2 persen," terang Didiek.Kemudian, puncak volume pelanggan pada periode Nataru tahun ini terjadi pada Sabtu, 23 Desember 2023, sebanyak 233.554 pelanggan. Sementara puncak kedua yaitu pada Senin, 1 Januari 2024, sebanyak 229.721 pelanggan.KAI mencatat stasiun terpadat pada periode Natal-tahun baru ini yaitu Stasiun Pasarsenen, Gambir, Yogyakarta, Bandung, Surabaya Pasarturi, dan Surabaya Gubeng.Tidak hanya melayani penumpang domestik, KAI mencatat penumpang warga negara asing (WNA) selama periode Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 sebanyak 22.162 penumpang.KA-KA favorit WNA pada periode tersebut yaitu KA Argo Parahyangan relasi Gambir-Bandung pp, KA Sancaka relasi Yogyakarta-Surabaya Gubeng pp, dan KA Taksaka relasi Gambir-Yogyakarta pp.Para penumpang WNA tersebut di antaranya berasal dari Belanda, Jerman, Australia, Malaysia, Singapura, Jepang, dan Tiongkok.Didiek mengatakan, sempat terjadi musibah kecelakaan kereta api di Cicalengka, Kabupaten Bandung, beberapa waktu lalu. Menurutnya, hal tersebut menjadi evaluasi bersama untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api ke depannya."Hasil evaluasi ini kami harapkan dapat menjadi strategi pembelajaran yang sangat penting bagi KAI untuk mempersiapkan operasional KA sepanjang 2024, khususnya menjelang Angkutan Lebaran 2024 yang tidak lama lagi akan kita laksanakan," ucap dia.