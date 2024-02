Era Digital, Kepuasan Pelanggan Jadi Kunci bagi Perusahaan

Baca juga: Presiden RI Terpilih Diharap Bisa Bangun Logistik Murah

Jakarta: Pemanfaatan teknologi digital memiliki peran penting dalam strategi pemasaran saat ini. Dengan memanfaatkan digital, perusahaan bisa meningkatkan aksesibilitas, kemudahan bertransaksi, dan personalisasi pengalaman pelanggan sehingga bisa lebih memberikan pelayanan memuaskan kepada pelanggan.Di era digital, perilaku masyarakat berubah sehingga membawa tuntutan baru bagi perusahaan agar me-refresh strategi baru untuk memuaskan pelanggan loyal mereka. Ini juga dilakukan KMN EyeCare yang sangat berfokus pada medical outcome dan service quality karena keduanya tidak bisa dipisahkan.“Untuk memastikan layanan KMN berstandar sama, KMN memiliki arsitektur layanan, melakukan survey, dan mengaudit. Hasilnya, secara konsisten sejak 2019-2023, survey kepuasaan kami mencapai 99 persen baik yang puas maupun sangat puas,” kata CEO KMN EyeCare Rudy C. Susilo dalam keterangan tertulisnya, Senin, 19 Februari 2024.Sementara itu, Customer Satisfaction Division Head PT Sharp Electronics Indonesia Lise Tiasanty mengatakan bahwa kondisi masyarakat dunia sudah berubah, konsumen meminta brand untuk bisa merespon mereka dengan cepat baik dari sisi produk, transaksi jual beli, dan layanan konsumen.“Ini tantangan yang sulit, namun kami harus bisa melakukannya karena kami ada di seluruh Indonesia,” ujarnya.Head of Marketing PT Mundipharma Healthcare Indonesia Anastasia Damayanti menyebut, teknologi digital menjadi peluang sekaligus tantangan bagaimana bisa menavigasi brand untuk tampil sekaligus dekat dengan konsumen. Untuk itu, pihaknya memperbaiki digital ekosistem demi menciptakan engagement yang memorable.SWA Media Group bekerjasama dengan Business Digest menggelar Virtual Conference and Awarding Indonesia Customer Satisfaction Achievement Award 2024 & Indonesia Healthcare Award 2024. Survey dilakukan pada akhir 2023 dengan 5.000 responden di enam kota utama di Indonesia yakni Jakarta, Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makasar.“Tujuannya adalah mendapatkan best practice dari kedua sektor tersebut yang berhasil memuaskan pelanggan ketika tuntutan konsumen berubah drastis,” kata Pemimpin Redaksi Majalah SWA Sujatmaka.Adapun para penerima award Indonesia Healthcare Award 2024 di antaranya: Rumah Sakit Mata KMN EyeCare, Betadine, Stimuno, bodrex, Antis, PT Prodia Widyahusada Tbk, PT AXA Mandiri Financial Services, vidoran Smart, Adem Sari Ready To Drink, Plossa, MY BABY, Safe Care, bodrex Flu & Batuk, NEO rheumacyl, CITO Laboratorium Medis & Klinik Utama, Oskadon, Prudential Indonesia, rheumacyl Oralinu, dan vidoran.Sementara untuk penerima award Indonesia Customer Satisfaction Achievement Award 2024 di antaranya: SHARP, Acer, Sunpride, Finna, UBS GOLD, Herborist, Yeo's, Polygon, Indocafe Coffeemix, dan Sampoerna A Mild.