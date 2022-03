Solusi Masalah Finansialmu, Jawabannya di Asuransi Mobil

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Apa saja yang ditanggung oleh asuransi mobil?

1. Asuransi TLO (Total Loss Only)

2. Asuransi all risk



Cara memilih asuransi mobil yang tepat

1. Cari tahu apa saja rekomendasi terbaik yang tersedia

2. Pilih produk sesuai kebutuhan

3. Pahami kontrak, kelebihan, dan keunggulan

4. Asuransi memiliki bengkel rekanan yang luas

5. Akses layanan lengkap



Alasan perlu memiliki asuransi mobil

1. Perlindungan biaya dan risiko kecelakaan

2. Upaya proteksi diri dari pencurian

3. Fasilitas tambahan lainnya

4. Manajemen keuangan lebih terkendali

Daftar asuransi mobil terbaik di Indonesia

1. ACA Otomate

2. Allianz Indonesia

3. Sinarmas

4. BRINS OTO

5. Garda Oto

6. Takaful Umum

7. Autocillin Syariah

8. BNI Oto iB Syariah

(ROS)

Jakarta: Idealnya, pemilik kendaraan bermotor harus memiliki suatu perlindungan finansial demi mengantisipasi terjadinya risiko musibah yang akan membebani keuangan pada masa mendatang.Perlindungan semacam apa yang sebaiknya dimiliki pemilik mobil? Jawabannya adalah asuransi. Lebih tepatnya lagi,untuk mobilmu.Bukan tanpa alasan, kejadian yang tidak diinginkan seperti bencana alam, kecelakaan, hingga musibah kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja.akan melindungi pemiliknya karena dapat mengganti rugi kerusakan, kehilangan hingga pengobatan secara medis. Jadi, tidak perlu khawatir akan beban dari biaya yang ditimbulkan pasca kejadian.Kini, asuransi mobil memiliki berbagai keunggulan yang dapat dipertimbangkan. Untuk itu, memilih bukan hanya sekadar keinginan, tetapi juga kebutuhan serta kesanggupan dan setiap pemilik mobil.Namun perlu diingat, semakin baik asuransi yang menjamin dan melindungi, maka akan semakin aman dan nyaman pula seseorang dalam berkendara!Ketika seseorang mengajukan klaim, perusahaan asuransi tidak langsung menentukan entah klaim akan disetujui.Ada ketentuan menyangkut jenis kerusakan atau akibat yang akan perusahaan asuransi tanggung ataupun sebaliknya. Namun secara garis besar, kerusakan yang akan ditanggung di antaranya:- Kerusakan akibat goresan, spare part mobil yang hilang, keretakan pada kaca dan kerusakan lain yang telah ditanggung di dalam polis.Kerusakan akibat bencana alam atau huru-hara.- Kerusakan karena kecelakan seperti menabrak kendaraan lain, ditabrak kendaraan lain atau menabrak benda mati seperti pagar atau tembok.Selain itu, ada beberapa kondisi atau kerusakan yang tidak akan diterima dan ditanggung oleh perusahaan asuransi, seperti:- Kerusakan akibat kelalaian dalam mengemudi seperti melanggar lalu lintas, masa SIM habis hingga berkendara di bawah pengaruh alkohol dan narkotika.- Kerusakan akibat unjuk rasa, pawai, kampanye, perlombaan atau penyaluran hobi.- Kerusakan ataupun kehilangan karena mobil digunakan untuk tidak kejahatan.Jenis asuransi mobil terdiri dari dua jenis, yaitu asuransi mobil All Risk atau komprehensif dan juga Total Loss Only (TLO). dua jenis asuransi ini berbeda dalam menanggung resiko. Berikut ini beberapa perbedaannya yang mendasar.Asuransi mobil jenis ini akan menanggung jika kerusakan mobil berada pada persentase 75% atau lebih yang mana mobil dapat dikatakan rusak sedang hingga tidak dapat dipakai lagi. Dengan asuransi TLO, jenis kerusakan kecil tidak akan ditanggung.Cakupan dari perlindungan all risk sangat luas, sehingga kerugian atau kerusakan kecil juga dapat diklaim melalui asuransi ini.Memilih asuransi yang terbaik perlu dilakukan. Untuk itu cara memilih asuransi mobil harus dilakukan dilakukan dengan jeli, ya!Mencari tahu sebanyak-banyaknya tentang beberapa perusahaan asuransi dapat membantu membandingkan keunggulan dan juga kekurangannya.Namun, satu yang perlu diperhatikan adalah perusahaan asuransi yang terpercaya akan memiliki banyak nasabah dan akses yang ramah serta aman untuk calon nasabah.Setelah itu, pahami produk yang ditawarkan dan bandingkan kelebihan serta harganya di antara perusahaan-perusahaan asuransi yang telah disurvei!Terdapat dua jenis asuransi yaitu All Risk dan juga TLO. Sebelum memilih di antara keduanya, pikirkan dan pertimbangkan kebutuhan yang berkaitan dengan keseharian, pekerjaan dan juga lingkungan agar mendapatkan asuransi mobil yang tepat dengan keadaan.Perhatikan, pelajari dan pahami kontrak kerjasama sebelum menandatangani. Dengan mencermati dengan baik, maka seseorang dapat mempertimbangkan kelebihan, kekurangan dan alur pembayaran dari asuransi mobil yang ditawarkan agar tidak menyesal di kemudian hari.Ketika perusahaan asuransi memiliki bengkel rekanan yang luas, hal itu menjadi keuntungan bagi para nasabah karena jika sesuatu terjadi, pengendara dapat mendapat pertolongan lebih cepat atas kerusakan yang dialami.Pertimbangkan juga dengan kualitas bengkel rekanan yang memiliki lisensi baik agar penggantian suku cadang dan komponen lainnya terjamin keasliannya.Pelayanan nasabah adalah salah satu yang tidak boleh dilewatkan ketika memilih perusahaan asuransi. Layanan yang mudah diakses dan tanggapan yang cepat dalam membantu serta memberikan solusi akan sangat membuat nasabah merasa aman dan nyaman.Akses layanan 24 jam juga tentu sangat dibutuhkan karena kapanpun meminta bantuan, pihak asuransi akan siap sedia.Kini kita bahas pertanyaan yang paling mendasar, yaitu kenapa harus punya asuransi mobil? Ini dia jawabannya.Tak perlu khawatir akan beban biaya, dengan memiliki asuransi mobil maka sama saja menghindari diri dari krisis finansial secara tiba-tiba. Biaya kerusakan atau pengobatan akibat kecelakaan, perbuatan jahat, bencana alam hingga saat berada di atas kapal dapat ditanggung oleh pihak asuransi.Semakin baik perlindungan, maka kerusakan dan resiko sekecil apapun, pemilik mobil tidak perlu risau biaya untuk memperbaiki mobilnya.Pihak asuransi dapat memberikan jaminan dan perlindungan akibat pencurian mobil. Asuransi dapat diklaim dengan melampirkan surat kehilangan dari kepolisian serta rekaman CCTVLayanan mobil derek, bengkel rekanan yang luas dan berlisensi serta bonus tambahan lain seperti e-toll, voucher potongan dalam pembelian bahan bakar serta hadiah lainnya dapat membantu kebutuhan dari pengguna mobil.Tanpa asuransi mobil, biaya-biaya darurat belum diestimasikan sehingga jika sesuatu terjadi, maka manajemen keuangan akan berantakan.Menyisihkan pendapatan dalam bentuk asuransi mobil sama artinya dengan investasi dan menjaga diri dari krisis finansial sedini mungkin.Sebagai referensi, apa saja perusahaan yang menawarkan jasa perlindungan finansial melalui produk asuransi mobil? Ini dia pilihannya.Jenis asuransi All risk menjadi unggulan dalam produk ACA Otomate dengan premi Rp781,660/tahun dengan total 90 bengkel rekanan. Lalu, jika nasabah mengalami kerugian total, ACA Otomate akan mengganti dengan mobil total dengan syarat mobil baru harus berusia 6 bulan dari tanggal pembelian.Selain itu, ACA Otomate terkenal dengan layanan Roadside Assistance yang siap sedia jika nasabah membutuhkan bantuan teknisi untuk datang ke lokasi pengendara berada. Fasilitas mobile claim juga dapat digunakan untuk mengajukan klaim tanpa harus datang ke kantor.Allianz menawarkan dua jenis asuransi mobil yaitu All Risk dan juga TLO dengan layanan 24 jam. Keunggulan perlindungan dan jaminan asuransi yang berbeda dari asuransi lainnya adalah:- Ganti rugi kerusakan mobil- Pencurian oleh supir- Tanggung jawab hukum pihak ketiga- Santunan meninggal dunia- Biaya taksi selama perbaikan mobilMenawarkan asuransi All Risk dan TLO, biaya premi asuransi Sinarmas dimulai dari Rp781,660/tahun dengan bengkel rekanan sebanyak 584 bengkel. Asuransi mobil sinarmas memiliki layanan yang tanggap terhadap nasabah karena untuk klaim pengajuan hanya melalui aplikasi dan memakan waktu 1 hari saja! Bukan hanya menjamin perlindungan kerusakan mobil, asuransi mobil Sinarmas juga menjamin kecelakaan diri.Perusahaan asuransi milik Bank BRI memiliki layanan yang unik seperti jenis kartu debit dan kartu kredit miliki BRI.Produk asuransi mobil yang dibagi berdasarkan spesifikasi layanan yang ditawarkan, diantaranya BRINS OTO Platinum, BRINS OTO Gold, BRINS OTO Silver dan juga BRINS OTO Bronze.Garda Oto memiliki layanan asuransi mobil syariah dan juga konvensional. Keduanya sama-sama menawarkan jenis asuransi All Risk, TLO dan comprehensive lite.Comprehensive lite ini ditujukan khusus untuk mobil dengan harga Rp200 juta ke bawah, sedangkan All Risk atau comprehensive ditujukan untuk mobil diatas Rp200 juta.Garda Oto Syariah juga menawarkan Akad yang biasa digunakan dalam asuransi syariah seperti Akad Tabarru, Akad Tijarah, Akad Wakalah bil Ujrah dan Akad Mudharabah.Produk asuransi dari Takaful Umum tidak jauh berbeda dengan produk asuransi lainnya karena menjamin dan melindungi mobil akibat dari benturan, tabrakan, pencurian bahkan ketika mobil rusak dikarenakan penyebrangan, sambaran petir ataupun kebakaran.Dengan biaya premi yang terjangkau yaitu sebesar Rp41,000/bulan untuk TLO dan Rp231,000/bulan untuk All Risk. Takaful umum memiliki bengkel rekanan yang cukup lengkap dengan manfaat polis yang cukup luasMenawarkan produk asuransi mobil syariah All Risk, All Risk Plus dan TLO, Autocillin Syariah merujuk untuk mobil-mobil yang memiliki umur paling tidak 10 tahun dari pembelian pertama.Asuransi mobil ini sudah memiliki 100 cabang dan memiliki izin dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), sehingga calon nasabah tidak perlu khawatir ada unsur riba didalamnya.Produk asuransi mobil BNI Oto iB syariah bisa didapatkan di kantor cabang BNI Konvensional maupun BNI Syariah. Pembiayaan yang ditawarkan dimulai dari Rp5 juta hingga Rp1 miliar.Keunggulan BNI Oto iB Syariah mencakup:- Proses cepat dengan prinsip berbasis syariah- Menggunakan Akad Murabahah- Pembayaran oleh nasabah dengan nominal tetap, tidak berubah setiap bulannyaYuk, segera lindungi kendaraan kesayanganmu dengan asuransi mobil terbaik agar nanti tidak perlu cemas lagi dengan pengeluaran mendadak yang bisa membebani keuanganmu!