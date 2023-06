Jelang Lebaran Haji, Harga Daging Sapi dan Bawang Merangkak Naik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Sebagian besar harga pangan turun

Harga beras stabil

Jakarta: Sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional secara nasional sebagian besar mengalami penurunan. Namun, menjelang Iduladha (Lebaran Haji), harga daging sapi dan bawang justru terkerek naik.Dikutip dari laporan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional pada laman Harga Pangan, yang diperbarui pada Sabtu, 17 Juni 2023, bawang merah ukuran sedang menjadi komoditas pangan yang paling tinggi kenaikannya secara persentase.Komoditas bawang merah ukuran sedang tersebut dijual dengan harga Rp40.550 per kg, naik 0,87 persen atau Rp350. Selanjutnya ada bawang putih ukurang sedang yang dijual dengan harga Rp39.450 per kg, naik 0,25 persen atau Rp100.Sementara daging sapi kualitas 1 dijual dengan harga Rp138.700 per kg atau naik 0,07 persen setara Rp100. Kemudian daging sapi kualitas 2 dibanderol dengan harga Rp129.650 per kg atau mengalami kenaikan tipis 0,04 persen setara Rp50.Sebagian besar komoditas pangan sebenarnya mengalami penurunan. Di antaranya ada cabai rawit merah yang mengalami penurunan dengan persentase paling besar, yakni 1,71 persen atau Rp800 dan dijual dengan harga Rp45.900 per kg.Kemudian cabai rawit hijau yang dijual dengan harga Rp38.750 per kg, turun 1,52 persen atau Rp600. Cabai merah keriting dibanderol Rp41.450 per kg, turun 0,84 persen atau Rp350.Selanjutnya cabai merah besar yang dijual dengan harga Rp44.600 per kg atau turun 0,78 persen setara Rp350. Daging ayam segar dijual dengan harga Rp39.500 per kg, turun 0,5 persen atau setara Rp200.Minyak goreng kemasan bermerek 2 dijual dengan harga Rp20.000 per kg, turun 0,5 persen atau setara Rp100. Lalu telur ayam ras segar yang dijual dengan harga Rp31.700 per kg, turun 0,47 persen atau setara Rp150.Minyak goreng kemasan bermerek 1 dijual dengan harga Rp21.550 per kg, turun 0,46 persen atau setara Rp100. Serta Minyak goreng curah yang dijual dengan harga Rp15.700 per kg, turun 0,32 persen atau setara Rp50.Di sisi lain, ada juga harga pangan yang stabil. Diantaranya beras kualitas bawah I yang dijual dengan harga Rp12.450 per kg. Kemudian beras kualitas bawah II yang dibanderol dengan harga Rp12.050 per kg,Selanjutnya ada beras kualitas medium I yang dijual dengan harga Rp13.600 per kg, beras kualitas medium II dengan harga Rp13.350 per kg, serta beras kualitas super I dengan harga Rp14.900 per kg.