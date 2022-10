Peluang Pemulihan Ekonomi di Tengah Ancaman Resesi 2023

(ROS)

Jakarta: Setelah dua tahun, pandemi covid-19 akhirnya bisa dikendalikan. Namun ketika pandemi mulai reda, dunia dikejutkan dengan konflik antar negara. Konflik yang memicu perekonomian dunia menjadi tidak stabil dan menghadapi risiko resesi.Banyak pihak, di antaranya Bank Dunia, memprediksi sejumlah negara dunia akan terperosok ke jurang resesi tahun 2023. Inflasi tinggi yang melanda berbagai negara, ditambah kenaikan suku bunga agresif membuat ekonomi dunia "gelap." Kenaikan suku bunga ini bisa dilihat di Bank sentral Amerika Serikat (The Fed), sepanjang tahun ini kenaikannya sebesar 300 basis poin menjadi 3 persen hingga 3,25 persen, dan akan terus berlanjut.Risiko resesi semakin besar akibat perang Rusia dan Ukraina yang belum juga selesai. Perang kedua negara tersebut menjadi salah satu pemicu meroketnya harga minyak mentah, gas alam, hingga batu bara. Perang juga menimbulkan krisisi energi.Krisis energi Eropa mulai mengancam sektor industri otomotif, khususnya produksi mobil yang diperkirakan akan menurun hingga 1 juta kendaraan per kuartal hingga 2023. Walau begitu, industri otomotif RI terus bertumbuh. Sinyal baik ini tampak dari penjualan wholesales Januari-Agustus 2022 yang tercatat naik 21,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya.Lantas apa saja tantangan ekonomi RI yang akan dihadapi ke depan? Bagaimana cara mengatasinya? Siapa saja yang terdampak krisis ini? Bagaimana kita bisa bangkit kembali setelah pandemi?Guna membahas lebih jauh tantangan perekonomian global dan industri otomotif ke depan, MUFG bersama Danamon dan Adira Finance menghadirkan The Indonesia 2023 Summit: Rebuild The Economy, pada Kamis, 27 Oktober 2022, pukul 08.00 WIB.The Indonesia 2023 Summit merupakan bagian dari komitmen MUFG, Danamon, dan Adira Finance untuk mendukung dan memberikan wawasan yang berharga dalam membantu perusahaan, pengusaha, untuk merancang strategi pada tahun-tahun berikutnya.Dengan mengusung tema "Rebuild The Economy," The Indonesia 2023 Summit akan mengupas beragam tantangan yang sedang hadapi. Akan hadir sejumlah narasumber pemangku kebijakan, ekonom tingkat global dan ahli industri untuk bersama-sama mendiskusikan tantangan serta persiapan yang dapat dilakukan untuk menghadapi tahun mendatang.Melihat topik-topik menarik yang akan disajikan, jangan lewatkan The Indonesia 2023 Summit: Rebuild The Economy. Anda bisa ikuti seluruh rangkaian diskusi secara live streaming di YouTube channel Bank Danamon dan vidio.com.