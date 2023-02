Mantap! Harga Emas Antam Meroket Rp13 Ribu/Gram

Emas dunia melemah





Jakarta: Harga emas 24 karat milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami kenaikan pada perdagangan hari ini. Emas Antam meroket setelah harga emas dunia melemah pada penutupan perdagangan kemarin.Mengutip laman Logam Mulia Antam, Kamis, 2 Februari 2023, harga emas Antam naik Rp13 ribu ke Rp1,042 juta per gram. Begitu juga dengan harga pembelian kembali (buyback) emas Antam yang naik Rp13 ribu per gramnya menjadi Rp946 ribu per gram.Untuk emas batangan dengan ukuran tiga gram dibanderol sebesar Rp3,02 juta. Sedangkan emas batangan dengan ukuran lima gram harganya yakni Rp5,014 juta.Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam, harganya yaitu Rp9,95 juta. Kemudian untuk pembelian emas dengan ukuran 25 gram, harganya yaitu Rp24,712 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp49,305 juta.Untuk pembelian emas dengan ukuran 100 gram, harganya Rp98,490 juta. Pembelian emas dengan ukuran 250 gram harganya sebesar Rp245 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 500 gram, harganya Rp491 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 1.000 gram, harganya Rp982 juta.Namun demikian, harga dan ketersediaan stok di Butik Antam bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.Harga emas melemah pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB). Harga emas berbalik melemah dari keuntungan sesi sebelumnya karena investor melakukan aksi ambil untung menjelang pengumuman keputusan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC).Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi Comex New York Exchange, tergelincir USD2,50 atau 0,13 persen menjadi USD1.942,80 per ounce, setelah diperdagangkan mencapai level tertinggi sesi USD1.949 dan terendah USD1.936,10 per ounce.