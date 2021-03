Harga Cabai di Solo Tembus Rp120 Ribu/Kg

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Solo: Harga komoditas cabai rawit merah di Kota Solo tembus hingga Rp120 ribu per kilogram (kg) seiring dengan pasokan yang menipis."Harga cabai rawit merah sekarang Rp120 ribu per kg, kemarin masih Rp100 ribu per kg," kata salah satu pedagang Hartiyem di Pasar Kleco Solo, dikutip dari Antara, Selasa, 2 Maret 2021.Menurut dia, kenaikan harga tersebut terjadi hampir setiap hari dan secara bertahap. Sebelum mencapai Rp100 ribu per kg, harga di kisaran Rp90 ribu per kg.Ia mengatakan kenaikan harga tidak hanya terjadi pada cabai rawit merah tetapi juga jenis lain, seperti cabai merah keriting dari Rp50 ribu per kg menjadi Rp60 ribu per kg."Sebelumnya untuk cabai merah keriting ini Rp45 ribu per kg, cabai rawit putih dari Rp45 ribu per kg menjadi Rp50 ribu per kg, sedangkan cabai merah teropong stabil di harga Rp40 ribu per kg," katanya.Ia mengatakan akibat kenaikan harga tersebut, jumlah pembeli juga berkurang. Sementara itu, harga cabai rawit merah di pasar induk, yaitu Pasar Legi saat ini mencapai Rp105 ribu per kg. Harga ini naik dari hari sebelumnya, yaitu di kisaran Rp100.000 per kg."Naik terakhir jadi Rp105 ribu per kg mulai hari ini, kalau kenaikan yang cukup signifikan terjadi sejak tiga hari terakhir," katanya.Terkait dengan kenaikan harga tersebut, pedagang ayam geprek di kawasan Stadion Manahan Solo Surati mengatakan terpaksa mengurangi takaran cabai yang disajikan saat berjualan."Biasanya kalau pedasnya level sedang kan cabai rawitnya dua biji, ini saya kurangi separuhnya," katanya.(SAW)