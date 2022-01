BBM Premium Batal Dihapus Paling Populer dalam Sepekan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Berita populer ekonomi dalam sepekan didominasi oleh kabar dari dalam negeri. Adapun berita yang paling banyak dibaca yakni BBM jenis premium batal dihapus dari peredaran.Dari sektor perpajakan, Pajak Penghasilan (PPh) Final senilai Rp33,68 miliar telah disetorkan melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS).Masih dari ranah Kementerian Keuangan, sukuk negara atau penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) akan menopang proyek pemindahan ibu kota atau pembangunan ibu kota baru.Kemudian berita mengenai rata-rata ICP minyak mentah Indonesia pada Desember 2021 turun sebesar USD6,77 per barel dari USD80,13 per barel menjadi USD73,36 per barel.Terakhir dari ranah Kementerian Perdagangan, kearifan lokal Indonesia menjadi nilai lebih dalam agenda-agenda Side Events G20 yang digelar hingga akhir 2022.Medcom.id merangkum berita populer dalam sepekan sebagai referensi pembaca yang memantau isu ekonomi terkini.Pemerintah batal menarik bahan bakar minyak (BBM) RON 88 atau premium dari peredaran pada tahun ini. Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani aturan terkait pendistribusian dan harga jual eceran BBM, termasuk premium.Baca berita selengkapnya di sini Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan Pajak Penghasilan (PPh) Final senilai Rp33,68 miliar telah disetorkan melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS).Baca berita selengkapnya di sini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan inspeksi pembangunan proyek infrastruktur penyangga Ibu Kota Negara baru yang dibiayai melalui penerbitan Sukuk Proyek atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan penandatanganan prasasti beberapa aset SBSN di Provinsi Kalimantan Timur.Baca berita selengkapnya di sini Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM mencatat rata-rata ICP minyak mentah Indonesia pada Desember 2021 turun sebesar USD6,77 per barel dari USD80,13 per barel menjadi USD73,36 per barel. ICP SLC juga mengalami penurunan sebesar USD7,12 per bulan dari USD80,15 per barel dari bulan sebelumnya menjadi USD73,03 per barel.Baca berita selengkapnya di sini Menteri Perdagangan (Mendag) sekaligus Ketua Penanggung Jawab Side Events G20 Muhammad Lutfi memastikan kearifan lokal Indonesia menjadi nilai lebih agenda-agenda Side Events G20. Hal tersebut juga sebagai upaya menjadikan Presidensi Indonesia di G20 tahun ini semakin menonjol dalam upaya memulihkan ekonomi dunia.Baca berita selengkapnya di sini