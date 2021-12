Memulai Bisnis Kos-kosan di Jakarta dengan Bantuan Modal Pinjaman KTA

Keuntungan Bisnis Kos-kosan

1. Sumber Passive Income

2. Bisnis yang Tahan Lama

3. Keuntungan Berkali-kali Lipat

4. Minim Risiko

5. Mudah Dijual Kembali

6. Tidak Perlu Diawasi Setiap Hari

Solusi Modal Usaha dengan KTA

Cara Mudah Apply digibank KTA

(ROS)

Jakarta: Beragam pilihan bisnis kini tersedia dan membuka peluang sukses untukmu. Salah satunya adalah bisnis properti berupa kos-kosan yang dinilai sangat menjanjikan. Ide bisnis ini memang membutuhkan modal yang besar, apalagi jika Anda akan membangun kos-kosan dari nol. Agar bisa dapat tambahan modal, Anda bisa memanfaatkan produk pinjaman KTA dari bank.Ide bisnis yang satu ini dinilai sangat potensial dan bisa memberi banyak keuntungan bagi Anda. Dibandingkan dengan ide bisnis lainnya, bisnis kos-kosan ini memang paling direkomendasikan. Berikut ini adalah 6 keuntungan memiliki bisnis kos-kosan apalagi di kota besar seperti Jakarta.Keuntungan pertama yang bisa Anda dapat dari bisnis ini adalah bisa jadi sumber passive income untukmu. Anda bisa mendapatkan pemasukan pasif lewat bisnis ini. Artinya, Anda tak perlu melakukan usaha apapun agar bisa mendapatkan keuntungan. Anda bahkan bisa berdiam diri saja dan tinggal menerima uang dari orang-orang yang menyewa kos-kosan.Tak heran jika banyak orang berpenghasilan besar yang memilih untuk membangun kos-kosan. Hal ini disebabkan oleh peluang passive income sangat menjanjikan dan membuat Anda bisa punya banyak waktu bersantai. Jadi jangan ragu untuk mengeluarkan modal besar bahkan jika harus mengambil pinjaman KTA agar bisa membangun kos-kosan karena Anda bisa banyak bersantai, tapi tetap dapat uang.Jenis bisnis ini merupakan tipe bisnis yang tahan lama. Artinya, Anda bisa mengelolanya untuk jangka waktu yang lama. Bangunan yang Anda gunakan sebagai kos-kosan bisa berdiri sampai lama dan tidak akan mudah hilang begitu saja. Ini akan menjadi aset penting yang selalu bisa diandalkan pada masa depan.Jika dibandingkan dengan bisnis lain, kuliner misalnya, jelas bisnis ini akan punya umur yang lebih panjang. Misalnya, jika Anda menjalankan bisnis kuliner dan menjual produk makanan bisa saja di kemudian hari makanan tersebut tidak laku lagi karena orang-orang merasa bosan. Lain halnya dengan bisnis kos-kosan di mana akan selalu dibutuhkan dan pasti akan mendapat pelanggan.Tahukah Anda bahwa bisnis kos-kosan bisa mendatangkan untung berkali-kali lipat? Memang benar bahwa modal bisnis kos-kosan sangat besar, tapi untungnya juga berkali-kali lipat dan bahkan bisa balik modal dalam waktu singkat. Apalagi jika jumlah kamar yang disewakan semakin banyak, untung yang didapat juga akan semakin besar.Modal bisnis kos-kosan memang tidak bisa dibilang murah. Terutama saat Anda ingin membangun kos-kosan dengan ukuran yang besar dan jumlah kamar yang banyak. Maka akan semakin besar modal yang harus Anda keluarkan. Jangan panik dan minder dulu, Anda bisa dapat tambahan modal dengan mengajukan pinjaman KTA ke pihak bank. Ini merupakan jenis kredit tanpa agunan yang tidak butuh jaminan aset apapun.Semua jenis bisnis pasti punya risiko namun bisnis kos-kosan ini tergolong sebagai bisnis yang minim risiko. Begitu Anda mendirikan bangunan kemudian membuat kos-kosan, maka Anda bisa langsung mendapat untung. Tantangannya hanya terletak pada cara Anda mencari penyewa kamar. Jika sudah dapat penyewa kamar, maka Anda tinggal mengelola kos-kosan agar bisa memberi fasilitas yang lengkap dan nyaman.Risiko kerugian jenis bisnis ini sangat minim apalagi jika Anda menjadikan aset kos-kosan tersebut sebagai investasi. Jadi memang bisa dikatakan bahwa bisnis ini mendatangkan untung optimal dan kerugiannya sangat minimal. Cocok bagi Anda yang tidak ingin mengambil risiko besar dalam berbisnis dan berinvestasi.Selain dikelola sendiri, Anda juga bisa menjual kembali aset kos-kosan yang sudah Anda miliki. Perlu diketahui juga bahwa aset kos-kosan sangat mudah untuk dijual kembali. Banyak orang yang tertarik untuk membeli bangunan kos-kosan yang sudah siap untuk dipromosikan atau disewakan.Jika berhasil menjual kembali maka Anda bisa mendapat untung yang lebih besar. Nantinya untung hasil jual kos-kosan ini bisa digunakan untuk membangun kos-kosan di tempat lain yang lebih strategis. Anda juga bisa menambah modal dengan mengajukan pinjaman tanpa jaminan di bank yang tepat. Semakin banyak modalnya semakin mudah juga membangun kos-kosan besar dengan fasilitas lengkap.Menjalankan bisnis kos-kosan bisa dikatakan sangat mudah. Anda tidak harus bekerja setiap hari. Bisnis ini tak harus diawasi setiap hari agar Anda bisa dapat untung. Anda hanya perlu melakukan kontrol secara berkala untuk melihat kondisi kos-kosan. Ini tentu akan meringankan bebanmu dan membuat kerja bisnismu semakin mudah.Bisa dikatakan bahwa jenis bisnis ini akan memberimu lebih banyak waktu untuk bersantai. Perawatan juga tak harus dilakukan setiap hari. Anda hanya perlu melakukan perawatan secara berkala, misalnya setiap 6 sampai 12 bulan sekali. Hal ini dilakukan agar bangunan kos-kosan selalu dalam kondisi bagus dan nyaman untuk ditempati.Dari banyaknya keuntungan ini, tak heran jika banyak orang bercita-cita untuk menjadi pengusaha kos-kosan. Jika Anda juga menginginkan jenis usaha ini maka kamu pun harus memulai rencana sedini mungkin. Selain modal, Anda juga harus membuat rencana bangunan serta fasilitas apa saja yang akan disediakan. Tentukan juga harga sewa terbaik agar bisa mendapat untung yang optimal.Tertarik untuk menjalankan bisnis kos-kosan tapi modalnya sangat terbatas? Mudah saja karena sekarang ada solusi tepat yang bisa Anda gunakan. Solusinya adalah dengan mengajukan pinjaman KTA atau kredit tanpa agunan. Sekarang bank memang menyediakan produk kredit semacam ini agar mempermudah masyarakat untuk mendapat dana pinjaman termasuk untuk kebutuhan modal usaha.Lewat produk pinjaman ini Anda bisa dapat uang yang memadai untuk digunakan sebagai modal pembangunan kos-kosan. Selain itu Anda juga tak perlu memberikan jaminan apapun agar bisa dapat pinjaman. Artinya, tak perlu punya aset dulu supaya pencairan pinjaman bisa diproses. Cocok sekali bagi kamu yang ingin menggunakan dana hasil pinjaman untuk memulai usaha.Produk KTA ini bisa diartikan pula sebagai kredit instan karena memang prosesnya terbilang cepat dan sangat mudah. Pinjaman KTA ini bisa kamu temui di banyak bank dan salah satunya adalah di digibank by DBS. Produk digibank KTA ditawarkan kepada masyarakat Indonesia yang butuh dana cepat tanpa agunan dan bisa digunakan untuk keperluan modal usaha.Mungkin banyak yang masih merasa ragu, apakah memang pinjaman KTA ini cocok digunakan sebagai modal usaha. Sebenarnya salah satu cara untuk memenuhi modal usaha adalah dengan meminjam uang. Jenis pinjaman yang sangat direkomendasikan adalah pinjaman yang tidak butuh agunan atau KTA. Ini disebabkan oleh kemudahan pengajuan dan kecepatan pencairan dana dari program pinjaman tersebut.Seiring dengan kemajuan teknologi tentu rasanya tak mengherankan jika pengajuan pinjaman semakin mudah dilakukan. Produk pinjaman digibank KTA ini juga mengedepankan kemudahan dan kepraktisan bagi para calon debitur, baik nasabah maupun non-nasabah punya peluang untuk mengajukan pinjaman dengan mudah dan cepat. Berikut adalah petunjuk cara pengajuan pinjaman tanpa agunan di digibank by DBS.Jika Anda sudah terdaftar sebagai nasabah, berikut adalah langkah pengajuan pinjaman yang bisa diikuti:- Buka aplikasi digibank by DBS yang sebelumnya sudah diunduh dan diinstal.- Muncul menu utama dan pilih opsi Personal Loan.- Lakukan pengisian data pada formulir yang tersedia.- Kumpulkan data tadi dan tunggu approval, butuh 60 detik saja.- Masukkan limit dan tenor pinjaman sesuai keinginan.- Dana akan langsung ditransfer ke rekening digibank dengan nominal sampai Rp80 juta.- Masuk ke website go.dbs.com/kta lewat browser.- Klik menu Apply disini yang ada di laman website.- Tunggu proses persetujuan yang biasanya selesai dalam 60 detik.- Lakukan download aplikasi digibank by DBS.- Langsung ketikkan username dan password agar akun bisa segera diakses.- Lengkapi verifikasi biometrik bersama agen digibank.- Dana dapat segera cair ke rekening digibank sampai Rp80 juta.Ternyata memang begitu mudah untuk mengajukan pinjaman digibank KTA . DBS Indonesia berkomitmen menghadirkan digibank sebagai digital banking terbaik. Tentunya ini diwujudkan dengan fasilitas pinjaman yang sangat mudah untuk dijangkau. Proses pengajuannya tidak akan membutuhkan waktu lama dan sangat praktis untuk dilengkapi.Selain itu syarat pengajuan pinjaman KTA juga sangat praktis. Layanan digibank by DBS ini tidak memberlakukan syarat berkas atau dokumen yang ribet. Anda hanya perlu e-KTP agar dapat mengajukan pinjaman. Tentunya ini akan sangat mempermudah dirimu apalagi jika belum punya pengalaman sama sekali untuk mendapatkan pinjaman uang dari bank.Tapi mengapa harus digibank by DBS? Selain kemudahan dan kecepatan pengajuan maupun pencairan dana, digibank by DBS ternyata juga punya kelebihan lainnya. Berikut ini adalah beberapa kelebihan lain yang akan Anda temui di layanan bank digital ini.Program pinjaman digibank KTA ini sangat dijamin aman karena layanan digibank by DBS sendiri sudah terdaftar OJK. Lain halnya dengan pinjaman online yang seringkali belum terdaftar OJK sehingga bersifat ilegal. Jadi dengan meminjam lewat digibank by DBS ini kamu bisa merasa lebih tenang dan tinggal memikirkan strategi agar bisa melunasi pinjaman dengan tuntas.Nilai bunga yang ditetapkan di program pinjaman digibank KTA ini terbilang rendah. Bunganya sangat kompetitif mulai dari 0,95 persen. Tak heran jika pinjaman ini banyak direkomendasikan sebagai modal usaha karena bunganya ringan sehingga beban pengembalian juga lebih kecil.Kelebihan lainnya adalah dana bisa langsung Anda gunakan untuk kebutuhan tertentu. Jika Anda ingin memulai usaha kos-kosan, maka dana tersebut bisa langsung dipakai untuk biaya pembangunan. Dana pinjaman akan langsung ditransfer ke rekening digibank begitu Anda selesai mengajukan data dan pihak digibank by DBS juga sudah melakukan approval. Jadi, tak perlu menunggu lama agar bisa segera mewujudkan rencana bisnismu tadi.Produk pinjaman KTA dari digibank by DBS ini benar-benar menjadi solusi terbaik Anda memulai usaha kos-kosan. Apalagi usaha kos-kosan di Jakarta yang butuh modal besar, namun keuntungannya juga akan jauh lebih besar lagi. Langsung saja kunjungi laman website resmi digibank by DBS untuk mendapat informasi yang lebih lengkap.