Chandra Asri Salurkan 210 Ton Oksigen Bantu Penanganan Pasien Covid-19

Jakarta: PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (Chandra Asri) menyalurkan bantuan oksigen cair sebanyak 210 ton yang akan didistribusikan secara bertahap ke sejumlah rumah sakit di DKI Jakarta dan Banten. Bantuan oksigen cair ini akan didistribusikan bagi rumah sakit yang menjadi rujukan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan."Bantuan oksigen cair ini merupakan upaya perusahaan untuk berkontribusi pada pasien dan rumah sakit yang saat ini sedang membutuhkan penanganan medis," ungkap Presiden Direktur Chandra Asri Erwin Ciputra dalam keterangan tertulis, Jumat, 16 Juli 2021.Erwin mengungkapkan, melonjaknya angka kasus covid-19 membuat kebutuhan oksigen mengalami peningkatan signifikan. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menyatakan akan menambah produksi oksigen hingga 922,9 ton per hari.Saat ini, kapasitas maksimal produksi oksigen nasional tercatat mencapai 1.700 ton per hari yang pasokannya diharapkan terus naik untuk memenuhi pasokan oksigen guna meredam lonjakan kasus positif covid-19 di Tanah Air."Kami melihat adanya kebutuhan pasokan oksigen yang mendesak bagi pasien covid-19 sehubungan dengan lonjakan kasus per harinya. Dengan kolaborasi antarsektor industri untuk mendukung ketersediaan oksigen cair ini, kami berharap dapat membantu rumah sakit dan tenaga kesehatan dalam upayanya menyelamatkan pasien-pasien covid-19," tuturnya.Data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebutkan, jumlah kebutuhan gas oksigen medis di Indonesia saat ini sudah lebih dari 1.000 ton per hari. Padahal sebelumnya hanya sekitar 400 ton per hari atau 25 persen dari total produksi gas oksigen di Indonesia."Namun mengingat tengah terjadi peningkatan kasus yang terus terjadi, pemerintah mengantisipasi kebutuhan oksigen naik hingga 2.600 ton per hari," jelas Erwin.